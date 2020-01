Samsung Galaxy XCover Pro se pomalinku poodhaluje [aktualizováno]

Aktualizováno 8. 1.

V prosinci jsme vás informovali o chystané novince Galaxy XCover Pro, která bude spadat do kategorie odolných smartphonů. Měli jsme k dispozici jen některé informace, ale nyní se mobil poodhaluje skrze větší únik. K představení dojde v únoru, zřejmě na veletrhu MWC, přičemž cena by se měla pohybovat do 500 dolarů, tedy v přepočtu do 11 300 Kč.

Novinka nabídne 6,3palcový LCD Full HD+ displej s dírou pro foťák, který bude mít 13 MPx. Na zadní straně se nachází duální sestava s 25 MPx a 8 MPx, přičemž druhý zřejmě nabídne širokoúhlé snímání. O výkon se postará procesor Exynos 9611, který najdeme například u nedávné novinky Galaxy A51. K dispozici bude verze se 4 GB operační paměti a pro data poslouží 64GB úložiště, přičemž zde zřejmě nebude možnost rozšíření pomocí microSD karty.

Novinka nabídne certifikace IP68 a MIL-STD-810, přičemž konstrukce odolá tvrdšímu zacházení. O energii se postará baterie s kapacitou 4200 mAh. Mezi speciálními funkcemi bude například tlačítko pro přímou komunikaci, respektive zasílání zpráv.

Původní článek 22. 12.

Úředníkům z amerického úřadu FCC prošla rukama novinka nesoucí označení SM-G715FN, kterou by měla v konečné fázi přinést společnost Samsung pod oficiálním názvem Galaxy XCover Pro. Jak již vychází ze samotného pojmenování, tak se bude jednat o zástupce mezi robustnými zařízeními s odolnými prvky. Předchozí spekulace od Bluetooth SIG a WiFi Alliance díky dnešnímu úniku jsou opět jen potvrzeny.

Odolnost v první řadě

Celá konstrukce telefonu měří 160 x 77 mm a vyplňuje ji displej o úhlopříčce kolem 6,3 palce bez zatím známého rozlišení. Hardwarovou stránku zastoupí vlastní procesor Exynos 9611 osazen osmi jádry nebo grafickým čipem Mali-G72 MP3. Přesnou velikost interního úložiště jsme doposud nezjistili, ale doplní jej operační paměť RAM s kapacitou 4 GB.

Pravděpodobně lze očekávat i podporu paměťových microSD karet. Zadní část zabere uživatelsky vyjímatelná baterie, která má podporovat technologii rychlého 15W nabíjení. Zvýšenou odolnost bezpochyby podloží certifikacemi MIL-STD-810G a IP68.

Uživatelským rozhraním bude doprovázet nejnovější verze operačního systému Android 10 vylepšená o rozhraní One UI 2.0. Základní výbavu uzavírá bezdrátová technologie NFC, Bluetooth 5.0 či dvoupásmové WiFi připojení. Nakonec v Evropě může dojít k oznámení zanedlouho.

