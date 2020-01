Quick Share bude konkurence AirDropu, exkluzivně jen pro modely Galaxy

Jak všichni víme, konkurence je v mobilním průmyslu opravdu velká. Dříve se uživatelé rozhodovali na základě nabízených hardwarových specifikací. Doba ale pokročila a dnes se většina zákazníků rozhoduje mezi nabízeným softwarem. Pro výrobce je tedy nesmírně důležité mít v katalogu produktů optimalizovaný operační systém a hromadu užitečných služeb.

Quick Share bude podporovat odesílání souborů

Právě toho si je vědom Apple. Ten nabízí nejen optimalizovaný operační systémy, ale také služby, včetně iCloudu, App Store, Apple Music a podobně. Ovšem podobnou nabídku by rád měl i konkurenční jihokorejský Samsung. Ten se nyní snaží nabídnout další zajímavou softwarovou funkci, kterou tak trochu okoukal u jablečné společnosti.

Znáte AirDrop od Applu? Tak Samsung chystá stejnou funkci, jen pod názvem Quick Share. Rychlé sdílení je v tomto případě navrženo na jednoduchém principu, díky kterému můžete snadno a rychle odesílat soubory mezi dvěma telefony Galaxy.

V zásadě bude Quick Share fungovat jako většina ostatních služeb. Pokud jste tedy poblíž podporovaného zařízení, zobrazí se na vašem telefonu možnost pro sdílení obrázku, videa nebo souboru. Následně si budete moci vybrat, zda budete chtít soubory sdílet jen s vašimi kontakty či se všemi uživateli.

Na rozdíl od jiných služeb, jako je AirDrop, bude mít Quick Share cloudový aspekt. V praxi to znamená, že vám funkce umožní dočasně nahrávat soubory do Samsung Cloud. Tyto soubory budou poté streamovány do zařízení Samsung Smart Things a lokálně staženy. Soubory mohou mít až 1 GB.

S největší pravděpodobností se tato služba na trh podívá při příchodu Galaxy S20. Zahraničnímu serveru XDA-Developers se podařilo získat APK soubor. Bohužel při testování aplikace zjistili, že sdílení souboru je prozatím nedostupné. Znamená to tedy, že Samsung je stále ve fázi vývoje.

Zdroj: xda-developers.com



