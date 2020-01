Populární Apple produkty budou mít nové dodavatele pro rok 2020

Podle velice známého a věrohodného analytika Ming-Chi Kua provede společnost Apple v letošním roce několik změn u dodavatelů svých produktů.

Apple chystá změnu u dodavatelů

Pro začátek analytik poznamenává, že čínská společnost Goertek zahájí montáž bezdrátových sluchátek AirPods Pro v první polovině letošního roku. Přidání druhého dodavatele spolu s Luxshare Precision by se měla zlepšit dodávka na jednotlivých trzích. Apple právě po této společnosti požadoval, aby dvojnásobně zvýšila svou produkci. To znamená, že výroba by nyní měla být navýšena z jednoho milionu na dva miliony kusů. Bezdrátová sluchátka jsou tak nejrychleji rostoucím produktem, který kdy společnost vyrobila. Analytici mimo jiné předpokládají, že by mohlo být prodáno více než 200 mil. sluchátek ročně. Jen do konce minulého roku měl těchto produktů Apple prodat 60 mil. kusů.

Samotná společnost Luxshare Precision pak nahradí Quanta Computer, tedy výhradního dodavatele a výrobce čipů pro chytré hodinky Apple Watch. Znamená to tedy, že Luxshare dodá důležité komponenty už do letošního modelu Apple Watch Series 6.

Ming-Chi Kuo také prohlásil, že čínský výrobce BYD Electronics nahradí Quanta Computer v sestavování iPodu touch a získá alespoň 10-20 % objednávek iPadu. Pokud vše půjde dle plánu, očekává se, že společnost v roce 2021 získá ještě větší procento objednávek.

