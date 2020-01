AMOLED displeje budou v roce 2020 na vzestupu

Analytická společnost Counterpoint Research vydala novou prognózu mobilního trhu pro rok 2020, kterou analytici protentokrát zaměřili na prodeje chytrých telefonů s konkrétním typem displeje. Konečný výsledek vychází nejen z historických dat nebo informací od jednotlivých dodavatelů. V každém případě hlavními tahouny budou největší výrobci telefonů z Číny a jejich zařízení určené do střední třídy.

LCD panelům ujíždí vlak

V roce 2020 by mělo být prodáno až 600 milionů kusů zařízení vybavených AMOLED displejem díky výrazné oblibě mezi uživateli a tento trend rozhodně nemá v dohledné době klesat. To v přímém srovnání představuje impozantní 46% nárůst oproti letošnímu roku 2019.

Momentálně patří Samsung mezi přední odběratele AMOLED displejů s podílem 45 %. Za něj se staví americký Apple (16 %) a čínské Oppo (11 %). K nim se zanedlouho připojí Huawei, Vivo, Realme či Xiaomi. AMOLED displejům v pozdější době začnou šlapat na paty OLED displeje, ale pro výrobce (BOE, Tianma, CSOT) je zatím přechod z LCD časově a kapacitně náročný.

Závěrem můžeme zmínit, že blízká budoucnost rozdělí trh do tří základních částí. První část nabídne LCD displeje u zařízení do 200 dolarů (tj. cca 4 534 Kč), za něj se postaví AMOLED displeje s hodnotou zařízení do 300 dolarů (tj. cca 6 800 Kč) a OLED displeje zastoupí cenovou hranici 300 až 500 dolarů (tj. cca 6 800 – 11 334 Kč).

