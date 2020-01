OnePlus přináší Optimalizované Nabíjení pro ochranu baterie

Je poněkud nešťastné, že mobilní telefony dokáží přežít své baterie, kterými jsou napájeny. Zatímco tedy nedávno zakoupený smartphone může vydržet na jedno nabití až dva dny, po několika letech tomu může být jinak, za což může nižší výkon baterie.

OnePlus se přidává do boje proti ničení baterie

Jde o poměrně velký problém, na který musely zareagovat i velké společnosti, jako například Apple. Ten do svého systému umístil funkci, díky které se telefon snaží baterii co nejméně zatěžovat, aby došlo k prodloužení životnosti akumulátoru. Apple ale není jediný, co se baterie snaží ochránit pomocí softwaru. Tento způsob používá Asus, a dokonce i výrobce automobilů Tesla. Nyní se do této části připojuje i společnosti OnePlus.

Jednou z běžných příčin degradace baterie je chování samotného uživatele. I když si už nemusíme dělat starost s přebíjením našich zařízení tím, že je necháme připojené přes noc, lithium-iontové baterie nemají rády, když jsou udržovány na plné kapacitě. Čím déle tedy baterie zůstane na své plné kapacitě, tím více se opotřebené projeví, což má za důsledek, že baterie bude mít v průběhu času menší kapacitu. Společnost Tesla se rozhodla bojovat proti tomuto problému ve svých elektrických automobilech tím, že řidičům nabízí možnost omezit nabití baterie vozidla, aby se baterie nikdy nenaplnila nad určité procento.

Apple a Asus na problematiku jdou lehce odlišným způsobem. Zatímco Asus vám ručně zadává čas nabíjení telefonu, Apple používá k určení způsobu nabíjení behaviorální učení. Tato funkce se aktivuje ve chvíli, kdy telefon nabíjíte v noci. V praxi se funkce chová tak, že omezuje nabíjení baterie na menší kapacitu, přičemž na 100% kapacitu se dobije těsně předtím, než vstanete, a budete telefon používat. Svým způsobem se dá říci, že se telefon s logem nakousnutého jablka učí vaše návyky – kdy vstáváte a v kolik hodin zhruba začíná váš první styk s telefonem.

OnePlus a jeho nové Optimalizované nabíjení funguje podobně. Telefon tak na 100 % nabije pouze v případě opravdové potřeby. Dělá to tak, že předpovídá, kdy budete telefon nejprve potřebovat ráno na základě vašich budíků, kalendáře a dalšího chování. V minulém měsíci se funkce objevila na modelech OnePlus 7 a OnePlus 7 Pro jako součást Oxygen OS Open Beta 7. S největší pravděpodobností budou podporována další zařízení a již brzy se můžeme dočkat finální verze.

