OnePlus 8 Pro zřejmě na první fotografii [aktualizováno]

Aktualizováno 20. 1.

V minulém roce se objevily neoficiální rendery nadcházející novinky OnePlus 8 Pro. Nedávno společnost představila nový typ displeje, který se má objevit právě u zmíněného smartphonu. Nyní se konečně objevuje první údajná fotografie modelu OnePlus 8 Pro, která jednak potvrzuje díru v displeji pro foťák, ale také se nabízí pohled na nastavení.

Uživatelé si budou moci vybrat mezi třemi možnostmi. Základních 60 Hz se bude hodit těm, co budou chtít co nejméně nabíjet. Dále zde bude zlatá střední cesta s 90 Hz, což je kompromis. Pro co nejplynulejší displej se zde nabídne 120 Hz, ale to bude mít dopad na spotřebu energie.

Původní článek 18. 10.

Není to tak dávno, co jsme se dočkali prvních neoficiálních renderů nadcházející novinky OnePlus 8. Ta místo výřezu v displeji nabídne díru, v které bude ukryt foťák. Předpokládali jsme, že vyšší model OnePlus 8 Pro zůstane u svého výsuvného mechanismu přední kamery, na který společnost láká u současných modelů OnePlus 7T Pro a OnePlus 7 Pro. Nakonec ale dojde ke změně, jak ukazují neoficiální rendery.

OnePlus 8 Pro

Nové rendery nadcházejícího modelu OnePlus 8 Pro jsou založeny na základě uniklých CAD souborů. Pochází od zdroje @onleaks, který má na svém kontě mnoho přesných úniků, takže se dá předpokládat, že se skutečně díváme na přibližnou podobu budoucího top modelu od OnePlus. Samozřejmě je možné, že dojde na několik drobnějších změn, ale nepředpokládáme, že by došlo na razantní modifikace.

Společnost OnePlus pravděpodobně opustí výsuvný mechanismus a Pro model nabídne taktéž díru v displeji. Na první pohled by se dalo říci, že novinka nabídne identický vzhled jako základní model OnePlus 8, ale několik odlišností zde najdeme.

Na zadní straně najdeme první změnu. OnePlus 8 nabídne tři foťáky, ale u vyšší verze budou čtyři. Základní sestava tří senzorů bude pravděpodobně stejná. Čtvrtý snímač zde má zajišťovat data o hloubce ostrosti, což se dá využít u efektů jako bokeh.

Další odlišnost bude u displeje. OnePlus 8 bude mít 6,5 palců, OnePlus 8 Pro nabídne 6,65palcový panel. Dojde tedy na menší redukci oproti současnému modelu OnePlus 7T Pro. Můžeme předpokládat, že o výkon se postará zatím nepředstavený procesor Snapdragon 865 a displeje budou samozřejmě 90Hz, což je aktuální trend. Je tedy otázkou, v čem se budou nadcházející novinky lišit, pokud pomineme rozlišení displeje.

