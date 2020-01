Motorola chystá mobil se stylusem

Značka Motorola se v dnešní době soustřeďuje zejména na střední třídu, ale to rovnou neznamená, že by se nabízely nudné mobily. Například zde máme řadu One, kde najdeme smartphony se zajímavými fotografickými schopnostmi. Příkladem může být Motorola One Action. Nyní se proslýchá, že se připravuje Motorola Edge Plus, která by měla zapadnout mezi top modely. Mezitím se ale objevují informace o další novince.

Motorola a stylus

Motorola sem tam experimentuje, což šlo vidět u modulární série Moto Z. Od té doby jsme se nedočkali nějakého atypického mobilu, ale nyní se ukazuje, že by jeden takový mohl přijít. Evan Blass totiž zveřejnil tiskový render, na kterém je neznámý model od Motoroly se stylusem.

Bohužel nemáme k dispozici jakékoliv informace nebo specifikace. Ani nelze odhadnout, jestli stylus bude nabízet pokročilé funkce. Nemá na sobě jakákoliv tlačítka a vypadá dosti jednoduše. Možná půjde o pasivní technologii, u které nenajdeme možnost detekce tlaku. Dle tvaru ale soudíme, že bude součástí mobilu.

Displej jako takový nabídne díru pro přední foťák. Zřejmě novinka zapadne do střední třídy, takže můžeme očekávat procesor Snapdragon série 600 nebo 700. Čtečka otisků prsů bude pravděpodobně na zadní straně v logu společnosti.

Jedná se o zajímavý posun u Motoroly, když vezmeme v potaz, že stylus jako takový se u mobilů nějak moc nerozšířil. Lídrem je zde zejména Samsung, byť několik pokusů má za sebou i LG, ale že by se jednalo o populární koncept mobilů, nemůžeme říci.

