Instagram Stories získává nový editační nástroj pro Boomerang

Dočasné příběhy (Stories) se staly novým fenoménem. Tuto funkci a v podstatě rozšíření najdeme v mnohých aplikacích, přičemž prvně se objevila u aplikace Snapchat. Dnes ji najdeme i u Youtube, ale dnes se podíváme na Instagram, který se snaží nabídnout co nejvíce možností. Nyní jsme se dočkali aktualizace v rámci funkce Boomerang.

Instagram Stories a Boomerang

Původní funkce Boomerang umožňuje pořízení krátkého video záznamu, který se následně zveřejní jako opakující se video. Pokud se vám nepodařilo napoprvé zachytit přesně to, co jste chtěli, museli jste se pokusit znovu o to samé. Nyní se ale nově nabízí editační nástroj. Ten je sice velmi jednoduchý, ale aspoň dává aspoň nějakou možnost úpravy.

Nic se nemění na způsobu pořízení a možná si novinky ani nevšimnete, ale po zobrazení výsledku můžete spatřit v horní liště s tlačítky nové ve tvaru symbolu nekonečna. Po kliknutí se vám nabídne dané video s editačními nástroji. V dolní části můžete vidět časovou osu, pomocí které lze video oříznout.

Nad časovou osou jsou k dispozici celkem čtyři režimy. První je standardní, následuje úprava, pomocí které video zpomalíte. Pak je efekt ozvěny a vše je zakončeno duplicitní a zrychlenou animací.

V dohledné době bychom se měli dočkat ještě jednoho rozšíření. Bude totiž možné nasdílet již vytvořené video a aplikovat na něj efekt Boomerang. Kdy se tak stane nevíme.

