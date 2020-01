iPhone 2021 nabídne Touch ID vedle displeje

Prakticky ihned po vydání zbrusu nového iPhone 11 a iPhone 11 Pro se na internetu začaly objevovat první spekulace o nástupci aktuálních vlajkových modelů. Nyní se ale zraky zaobírají na iPhone 2021. Mohl by nabídnout (r)evoluční funkci.

iPhone 2021 může nabídnout Touch ID

iPhone 2021 by podle dostupných informací mohl nabídnout hardwarové tlačítko pro vypnutí/zapnutí displeje na typické pravé. Ovšem novinkou zde bude přítomnost Touch ID, alespoň takto to uvedl ve své nové zprávě analytik Ming-Chi Kuo.

Ve výzkumné zprávě společnosti TF International Securities, ve které figuruje právě analytik Ming-Chi Kuo, je také uvedeno, že iPhone 2021 nabídne LCD displej. Konkrétně se bude jednat o levnější model, který by měl být představen v první polovině příštího roku. Vzhledem k tomu, že zařízení nabídne Touch ID, nebude vybaveno Face ID.

Vzhledem k tomu, že by Apple umístil Touch ID na hardwarový „power button“, mohl by se design telefonu přiblížit k současným modelům. V praxi by to znamenalo menší rámečky kolem displeje a větší zobrazovací panel. Tak či onak by tento model měl být nástupcem iPhone SE 2, který by měl být představen již za pár měsíců.

iPhone SE 2 již brzy v našich rukách

Podle dostupných informací se můžeme těšit na levnější iPhone, který nabídne podobný design jako iPhone 8. Nabídne tak 4,7palcový LCD displej, tlusté horní a dolní rámečky či hardwarové domovské tlačítko s Touch ID. Je tedy jasné, že nejnovější technologie pro rozpoznávání obličeje Face ID zde přítomna nebude. Na zadní straně se pak objeví jediný fotoaparát, který by měl být výkonnější než v případě modelu iPhone 8. Dále můžeme očekávat přítomnost moderního a výkonného procesoru A13 a 3 GB RAM.

iPhone SE 2 (prozatím odhadovaný název) bude skutečně prvním levným telefonem, který kdy Apple představil. Dalo by se říci, že již v minulosti byl iPhone SE či iPhone 5c levným zařízením, ovšem u těchto produktů nebyla nízká cena hlavním cílem Applu. Tentokrát by tomu mělo být jinak, neboť společnost s logem nakousnutého jablka nutně potřebuje soupeřit ve střední třídě.

Konkrétně u tohoto modelu se spekuluje také nad názvem. Mohlo by se jednat o iPhone 9, což by pro zařízení byl vhodnější název, neboť se bude jednat spíše o nástupce iPhone 8 než iPhone SE. Navíc bude se 4,7palcovým displejem větší než původní SE, které nabízelo 4palcový displej. Nízkorozpočtový iPhone by se měl s největší pravděpodobností prodávat od 399 dolarů, tedy od zhruba 9 177 Kč bez DPH. Za tuto cenu pak zákazník dostane model s 64GB vnitřním úložištěm. K dispozici bude v barvách Space Gray, Silver a Red.

Zdroj: macrumors.com



