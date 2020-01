Cat S32 je odolná novinka za 7 599 Kč [CES]

Společnost CAT je především známá svou těžkou technikou nejen pro stavebnictví, ale kromě toho se již delší dobu věnuje i mobilním telefonům. Ty jsou zpravidla odolné a tak trochu doplňují nabídku společnosti. Nyní jsme se v rámci veletrhu CES v Las Vegas dočkali představení poměrně základního modelu Cat S32.

Společnost Cat má na svém kontě celkem zajímavé modely, za zmínku stojí například Cat S52 nebo Cat S61 s termokamerou. Model Cat S32 je ale spíše základní novinkou, která je vybavena procesorem Mediatek, který má k dispozici 3 GB operační paměti a pro data poslouží 32GB úložiště s možností rozšíření o microSD kartu. Displej s 5,5palcovou úhlopříčkou má HD+rozlišení.

O energii se stará baterie s kapacitou 4200 mAh a vzhledem k vlastnostem displeje asi nebude moc velká spotřeba, takže výdrž na jedno nabití by se mohla pohybovat okolo dvou dnů. Samozřejmě nechybí pevná konstrukce s patřičnými specifikacemi zaručující odolnost vůči pádům, vodě, prachu a náročnějším podmínkám.

„Cat S32 je mimořádně odolný přístroj, který skvěle doplňuje základní řadu chytrých telefonů značky Cat. Zmodernizovali a zdokonalili jsme každou funkci, která je pro naše zákazníky důležitá. Tento telefon dobře zapadá do našeho portfolia, ve kterém jim poskytuje, společně s výjimečně tenkým a současně odolným modelem Cat S52, možnost volby mezi přístroji v závislosti na vlastnostech a funkcích, které nejvíce oceňují. A to aniž by to bylo na úkor odolnosti (vodotěsnosti, prachotěsnosti a odolnosti vůči pádu), která je pro všechny telefony Cat příznačná,“ říká Peter Cunningham, jenž zastává funkci viceprezidenta pro produktové portfolio ve skupině Bullitt.