Black Friday přináší zajímavé slevy také na počítačový software. Internetový obchod Godeal24 spustil speciální akci, během které nabízí licence Microsoft Office a Windows se slevami až 90 %. Akční nabídka potrvá od 16. listopadu do 1. prosince 2026.
Microsoft Office 2024 od 460 Kč za počítač
Jednou z hlavních nabídek je kancelářský balík Microsoft Office 2024 Professional Plus, který obsahuje známé aplikace Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook. Výhodou oproti předplatnému Microsoft 365 je jednorázová platba bez pravidelných měsíčních poplatků.
Licence pro jeden počítač vychází na přibližně 519 Kč (21,27 EUR). Ještě výhodněji lze software pořídit v balíčku pro pět počítačů, kde cena jedné licence klesá na 460 Kč (18,85 EUR). Pro uživatele preferující předplatné jsou v nabídce také varianty Microsoft 365 Personal a Family.
Windows 11 Pro za pouhých 323 Kč
Zajímavou nabídku představuje také Windows 11 Pro, který lze během akce pořídit přibližně za 323 Kč (13,25 EUR). Operační systém nabízí pokročilé funkce, jako jsou šifrování BitLocker, vzdálená plocha nebo virtualizační technologie Hyper-V. Přechod na Windows 11 je aktuální také kvůli ukončení běžné podpory Windows 10, ke kterému došlo 14. října 2025. Black Friday nabídka Godeal24 končí 1. prosince 2026. Kompletní přehled zlevněného softwaru najdete na stránce Godeal24.
Naše každoroční velké slevy jsou tady. Pořiďte si kancelářský balík Office ještě dnes!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 518,71 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 1469,80 Kč (pouze 489,93 Kč /PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 2298,96 Kč (pouze 459,69 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 616,26 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 603,58 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2389,93 Kč
- Office 365 Personal Global – 1 Year – 1926,33 Kč
- Office 365 Family Global – 1 Year – 2414,07 Kč
- Office 365 Account – 5 Devices – 1 Year – 877,69 Kč
Přejděte na Windows 11 Pro za mimořádně výhodnou cenu.
- Win 11 Professional Key – 298,74 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 591,38 Kč (pouze 295,81 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 859,64 Kč (pouze 286,55 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1298,61 Kč (pouze 259,72 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 296,30 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 312,15 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 314,10 Kč
- Win 10 Professional Key – 201,19 Kč
- Win 10 Home Key – 198,75 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 298,74 Kč
- Win Server 2025 Standard – 755,75 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 780,14 Kč
Nakupte výhodně v balíčku a ušetřete! Nejnižší ceny roku! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 779,16 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 776,73 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 769,41 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 762,09 Kč
Mimořádně výhodné ceny pro firmy! Vybavte svou společnost softwarovými licenčními klíči za velkoobchodní ceny!
- Win 11 Pro – 50 keys – 9754,80 Kč (pouze 195,10 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100keys – 18290,25 Kč (pouze 182,90 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9486,54 Kč (pouze 189,73 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 17046,51 Kč (pouze 170,47 Kč /klíč)
PC nástroje za bezkonkurenční ceny! Tak výhodné, že si můžete dovolit upgradovat úplně všechno!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 609,43 Kč
- Ashampoo Office 27 – 585,04 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 431,41 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 332,39 Kč
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 798,43 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 731,61 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 339,71 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 18. 11. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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