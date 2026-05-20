Meta AI nově zkoumá stavbu kostí pro ověření věku uživatelů

• 20. 5. 2026#Android #iOS
Zdroj: Meta

Jeden z největších problémů současných služeb se týká samotného věku uživatele. Nejjednodušší by bylo, pokud by zde bylo propojení mezi státem a danou službou, která by takto dostala z oficiálních a ověřených zdrojů, jestli uživatel je plnoletý či nikoliv. To zatím ve své podstatě moc není rozšířené a spíše se na něčem takovém pracuje. Než bude k dispozici funkční systém, společnosti se snaží vytvořit vlastní systém. Meta nyní zapojuje trochu zvláštní systém.

I na základě struktury kostí

Že firmy zapojí umělou inteligenci do odhadování věku uživatele, asi nikoho nepřekvapí. Zpravidla se takové techniky zaměřují na vzhled, rozpoznávání tváře, případně i na samotné chování uživatele. Meta ale zapojuje trochu jinou techniku, která je minimálně nezvyklá.

V oficiální tiskové zprávě Meta konkrétně uvádí, že jejich AI se zaměřuje na strukturu kostí. Jinak řečeno, jejich systém prozkoumává fotografie a videa, všímá si zejména stavby kostí a na základě toho se snaží odhadnout věk uživatele. Ostatně mladiství mají trochu jinou stavbu těla než dospělí, ale na druhou stranu i taková náctiletý může vypadat jako dospělí, takže se nejedná o stoprocentně přesnou technologii.

Zdroj: GPT-4o

Spíše se jedná o doplnění stávajících nástrojů. Meta dodává, že AI se zaměřuje i na jiná vodítka z veškerého obsahu, co uživatel zveřejňuje nebo má. Jakmile dojde k vyhodnocení, že nemá dostatečný věk na běžný účet, dojde k zablokování. Následně uživatel musí prokázat, že má dostatečný věk.

Meta tak čím dál více investuje do těchto technologií a snaží se takto předejít k postihům, které jsou spojeny s obsahem.

Zdroje: about.fb.com, androidheadlines.com

Elder Master

20. 5. 2026, 19:16

Meta nemá žádnou technickou podporu živých lidí, jakékoliv odovlání řeší jen AI, není se s kým bavit, takže Váš účet rozhodně není váš a přijít o něj můžete raz dva.

Přemysl Vaculík

VIP 20. 5. 2026, 19:43

Má, ale je nutné mít placenou verzi.

