WhatsApp nabídne mizející zprávy

V některých komunikačních službách se nabízí dočasné zprávy, ale nejedná se o nějak rozšířený trend, tedy u standardních komunikačních platforem. WhatsApp nyní testuje takovou funkci, jak dokazuje beta verze aplikace.
Mizející zprávy
Pokud chcete někomu poslat zprávu, ale současně ji nechcete nechávat v historii, tak se nabízí pár možností, ale ani jedna není tak pohodlná jako právě mizející zprávy, kde je jednoznačně nastavené pravidlo, že po zobrazení zmizí.
Vývojáři platformy WhatsApp nyní testují funkci, která umožní poslat zprávu pro jedno zobrazení. Je zde ale i nastavení času. Konkrétně lze v tuto chvíli nastavit 5 minut, 1 hodinu, nebo 12 hodin. Po této době kompletně zmizí jakýkoliv záznam z historie. Současně jsou nepřečtené mizející zprávy odstraněny po 24 hodinách po odeslání. Tento limit nejde jakkoliv změnit.
Aktuálně se novinka teprve chystá a není k dispozici pro všechny. Objevila se jen v rámci uzavřeného beta testování na iOS. Není tedy jasné, kdy bude dostupná pro všechny a na všech platformách. Odhadujeme, že do webové verze WhatsApp se jen tak nepodívá.
