Google pracuje na přenosu přístupových klíčů mezi aplikacemi

Zdroj: Google
Nikdy není radno podceňovat bezpečnost na internetu, ve službách a aplikacích. Pokud chcete jít s dobou a používat tu nejmodernější technologii, měli byste používat přístupové klíče, což je ve své podstatě mechanismus, kdy ani neznáte heslo, jelikož je uloženo ve vašem správci hesel. Nikdy se k němu nemůžete jen tak dostat. Ještě nedávno zde nebyla možnost synchronizace mezi zařízeními, ale dnes se již běžně nabízí. Dalším milníkem je přenos přístupových klíčů, na čemž Google pracuje.
Import a export přístupových klíčů
Samotná podstata přístupových klíčů spočítá v tom, že se k nim nelze dostat. Jsou uloženy ve správci hesel, do kterého máte možnost vstupovat například skrze biometrické ověření. Navíc je vše patřičně šifrované. To je ale současně problém, jelikož nelze přístupové klíče přenášet mezi správci aplikacemi. Google na tom ale pracuje a již nyní má značnou část funkcionality implementovanou.
Jak jde vidět na snímcích obrazovek níže, tak právě správce hesel od Googlu bude mít funkce pro importování a exportování přístupových klíčů. Celý proces je řešen skrze protokol Credential Exchange Protocol (CXP), což současně znamená, že aplikace, mezi kterými chcete dělat převod, ho musí podporovat. K obsahu přenosu se nedá dostat, ani zde není nějaký QR kód či soubor. Aplikace si vše přenesou mezi sebou zabezpečenou cestou.
Samotná implementace není zatím k dispozici, ale bylo možné ji aktivovat a celý proces absolvovat, takže je vše připraveno. Google zřejmě ladí a testuje, přičemž asi čeká i na vývojáře, případně jiné společnosti. Je docela možné, že tato novinka se stane součástí přenosu dat mezi zařízeními, možná i mezi Androidem a Applem.
