Výprodej automatických kávovarů a příslušenství: Významné cenové poklesy

Aktuální tržní nabídka přináší rozsáhlé cenové redukce v segmentu domácích spotřebičů, se specifickým zaměřením na přípravu kávy. K dispozici jsou modely od předních výrobců, pokrývající spektrum od plně automatických přístrojů přes pákové kávovary až po mlýnky a zrnkovou kávu. Níže je uveden strukturovaný přehled nejvýznamnějších slev v rámci této prodejní akce.
Automatické kávovary
Automatické kávovary představují optimální řešení pro uživatele vyžadující rychlou a bezstarostnou přípravu nápojů. Současný výběr zahrnuje pokročilé modely vybavené integrovanými mléčnými systémy a moderním ovládáním pro maximální uživatelský komfort.
- SIEMENS TP511R09 (-50 %)
- Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10 (-25 %)
- SENCOR SES 9301WH (-21 %)
- Philips Series 5500 LatteGo EP5543/90 (-20 %)
- KRUPS EA910B10 Sensation C50 (-20 %)
- De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB (-19 %)
- De’Longhi Magnifica Evo ECAM 290.31.SB (-16 %)
- Philips 5500 Series LatteGo EP5541/50 (-15 %)
Pákové kávovary
Pro detailní kontrolu nad procesem extrakce a dosažení autentického baristického výsledku jsou k dispozici pákové kávovary. Tyto přístroje umožňují precizní nastavení parametrů pro přípravu profesionálního espressa v domácích podmínkách.
- Rohnson R-98030 Dolce Vita (-21 %)
- Tchibo Lapressa Černý (-20 %)
- De’Longhi La Specialista Arte Evo EC 9255.T (-17 %)
- SAGE SES878BTR (-15 %)
- Philips Baristina BAR300/00 (-10 %)
Mlýnky na kávu
Základním předpokladem pro kvalitní kávový nápoj je čerstvě namleté zrno. Do akce byly zařazeny elektrické mlýnky, které garantují konzistentní mletí s možností detailního nastavení hrubosti podle zvolené metody přípravy.
- Salente Coffio černo-antracitový (-20 %)
- SENCOR SCG 4000BK (-20 %)
- Solac MC6252 (-15 %)
- Siguro GR-K630SU Inneo (-15 %)
- Severin KM 3879 (-15 %)
- MACAP MI20 Touch chromový (-10 %)
Zrnková káva
Kvalitní surovina je nezbytnou součástí přípravy kávy. Zlevněný sortiment obsahuje výběr oblíbených směsí a jednodruhových káv od zavedených značek, vhodných pro různé chuťové preference.
- De’Longhi Kimbo Arabica, zrnková, 1000g (-26 %)
- JACOBS Origins Brazil & Colombia, zrnková, 1000g (-24 %)
- De’Longhi Kimbo Prestige, zrnková, 1000g (-20 %)
- JACOBS Origins Kenya & Uganda, zrnková, 1000g (-20 %)
- De’Longhi Selezione, zrnková, 1000g (-20 %)
- Davidoff Espresso 57, 1000g (-19 %)
- Lavazza Crema Dolce, zrnková, 1000g (-19 %)
- Tchibo Barista Origins COLOMBIA, zrnková, 1000g (-18 %)
Další zajímavé výběry
Výrazné slevy zasahují i do dalších segmentů domácích spotřebičů, což představuje ideální příležitost k modernizaci vybavení domácnosti.
- AEG TC8NK7T (-36 %)
