Xpeng tvrdí, že předžene Teslu v autonomním řízení

Čínská automobilka Xpeng si věří. Její šéf vyzval konkurenty, včetně Muska, aby přijeli do Číny a otestovali nový systém autonomního řízení VLA 2.0. Firma chystá první spuštění již koncem března a věří, že brzy předstihne Teslu.
Zvát Muska? Provokace i sebevědomí
Za čínským sebevědomím stojí VLA 2.0 – nový autonomní systém, který přímo převádí obraz z kamer na řídící příkazy, díky čemuž má být až dvanáctkrát rychlejší než předchozí generace a reagovat plynuleji a přirozeněji i v náročných situacích. Systém cílí rovnou na čtvrtou úroveň autonomního řízení, nepotřebuje HD mapy a spoléhá pouze na svých sedm kamer.
Xpeng vždy viděl FSD od kalifornské automobilky jako důležitý srovnávač se svým systémem. I samotný ředitel čínského výrobce si autonomní řízení Tesly nedávno vyzkoušel a pravděpodobně už tak velký rozdíl mezi dvěma systémy nevnímal. Xpeng si totiž vytyčil ambiciózní cíl, a to do konce srpna FSD překonat, alespoň tedy na čínských silnicích.
Systém VLA 2.0 by se měl k běžným zákazníkům čínské automobilky dostat koncem měsíce. Konkrétně začne rollout na Ultra verze modelů P7, G7 a X9, v dubnu pak aktualizace přinese systém i na další modely. Již nyní pak probíhají testy robotaxi na veřejných silnicích v Guangzhou.
Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že Xpeng své vozy prodává i u nás. Konkrétně jde o vozy G6, G9 a P7, které přinášejí na český automobilový trh potřebné osvěžení a těší se stále rostoucí popularitě.
