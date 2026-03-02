Nechte dřinu na robotech. Alza zlevnila chytrou výbavu pro dům i zahradu až o 40 %

S příchodem teplejšího počasí začíná sezóna péče o zahradu a bazény, ruku v ruce se snahou o zefektivnění domácnosti. Přední český e-shop Alza.cz v rámci své akce „Mega slevy“ aktuálně nabízí výrazné cenové zvýhodnění na vybrané segmenty moderních technologií, které dokáží ušetřit čas i námahu. Akce se týká pokročilých robotických sekaček, automatických bazénových vysavačů a prvků inteligentní elektroinstalace.
Robotické sekačky
Osvoboďte se od nutnosti trávit hodiny kosením trávy. Moderní robotické sekačky se postarají o trávník zcela samostatně, a to i na členitých plochách nebo v úzkých průjezdech. V aktuální nabídce lze nalézt modely využívající jak klasické obvodové dráty, tak i nejnovější technologie bezdrátové navigace pomocí GPS-RTK nebo kamerových systémů s umělou inteligencí pro detekci překážek. Vybrané modely jsou nyní k dispozici se slevou dosahující až 23 %.
- GARDENA Robotická sekačka Smart SILENO Free 1500 m2 (-10 %)
- DREAME Robotická sekačka A2 3000 (-23 %)
- EINHELL Robotická sekačka Freelexo Cam 500 (1×3 Ah) (-6 %)
- SEGWAY Navimow Robotická sekačka i206E AWD 600 m2 (N-RTK + Vision) (-7 %)
- WORX Robotická sekačka Landroid Vision M800 (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Bazénové vysavače
Křišťálově čistá voda v bazénu vyžaduje pravidelnou údržbu, kterou mohou efektivně převzít automatické bazénové vysavače. Tato zařízení pracují nezávisle na filtračním systému bazénu, pohybují se po dně i stěnách a zachycují nečistoty do vlastních filtračních košů. Investice do automatizace čištění bazénu se nyní vyplatí ještě více, přičemž na inovativní modely značky Beatbot platí plošná sleva 15 %.
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense Pro (-15 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense 2 (-15 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Inteligentní elektroinstalace
Zvyšte komfort, bezpečí a energetickou efektivitu svého bydlení. Kategorie inteligentní elektroinstalace zahrnuje chytré zásuvky, spínače, kamery a další prvky, které lze ovládat vzdáleně přes mobilní aplikaci nebo integrovat do systémů chytré domácnosti. Tyto zdánlivě malé doplňky dokáží automatizovat rutinní úkony nebo monitorovat spotřebu energie. V rámci Mega slev lze tyto komponenty pořídit extrémně výhodně, se slevami dosahujícími až 40 %.
- Imou by Dahua CE2P (-40 %)
- Meross Smart Wi-Fi In-Wall Switch Neutral Wire Required (-30 %)
- Meross Smart Wi-Fi Switch (-30 %)
- Niceboy Smart Plug PRO (-30 %)
- SONOFF iPlug Wi-Fi Smart Plug (S60 Series) 2-pack (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Uvedené nabídky jsou platné v rámci akce Mega slevy na Alza.cz do vyprodání zásob či ukončení akce e-shopem.
