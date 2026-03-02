Nechte dřinu na robotech. Alza zlevnila chytrou výbavu pro dům i zahradu až o 40 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 3. 2026#Ostatní
Nechte dřinu na robotech. Alza zlevnila chytrou výbavu pro dům i zahradu až o 40 %

S příchodem teplejšího počasí začíná sezóna péče o zahradu a bazény, ruku v ruce se snahou o zefektivnění domácnosti. Přední český e-shop Alza.cz v rámci své akce „Mega slevy“ aktuálně nabízí výrazné cenové zvýhodnění na vybrané segmenty moderních technologií, které dokáží ušetřit čas i námahu. Akce se týká pokročilých robotických sekaček, automatických bazénových vysavačů a prvků inteligentní elektroinstalace.

Robotické sekačky

Osvoboďte se od nutnosti trávit hodiny kosením trávy. Moderní robotické sekačky se postarají o trávník zcela samostatně, a to i na členitých plochách nebo v úzkých průjezdech. V aktuální nabídce lze nalézt modely využívající jak klasické obvodové dráty, tak i nejnovější technologie bezdrátové navigace pomocí GPS-RTK nebo kamerových systémů s umělou inteligencí pro detekci překážek. Vybrané modely jsou nyní k dispozici se slevou dosahující až 23 %.

Bazénové vysavače

Křišťálově čistá voda v bazénu vyžaduje pravidelnou údržbu, kterou mohou efektivně převzít automatické bazénové vysavače. Tato zařízení pracují nezávisle na filtračním systému bazénu, pohybují se po dně i stěnách a zachycují nečistoty do vlastních filtračních košů. Investice do automatizace čištění bazénu se nyní vyplatí ještě více, přičemž na inovativní modely značky Beatbot platí plošná sleva 15 %.

Inteligentní elektroinstalace

Zvyšte komfort, bezpečí a energetickou efektivitu svého bydlení. Kategorie inteligentní elektroinstalace zahrnuje chytré zásuvky, spínače, kamery a další prvky, které lze ovládat vzdáleně přes mobilní aplikaci nebo integrovat do systémů chytré domácnosti. Tyto zdánlivě malé doplňky dokáží automatizovat rutinní úkony nebo monitorovat spotřebu energie. V rámci Mega slev lze tyto komponenty pořídit extrémně výhodně, se slevami dosahujícími až 40 %.

Uvedené nabídky jsou platné v rámci akce Mega slevy na Alza.cz do vyprodání zásob či ukončení akce e-shopem.

Předplatné nás zruinuje! 💸 Apple, Netflix i AI chtějí naše peníze

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat