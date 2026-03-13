Honor 600 Lite: střední třída s velkou baterií a vysokým jasem displeje

• 13. 3. 2026#Android #Smartphony
Zdroj: Honor

Honor představil několik novinek v poslední době, zejména z té nejvyšší kategorie, a dokonce jsme se dočkali Robot Phone, který jsme měli možnost vidět naživo. Mezitím ale v tichosti uvedl Honor 600 Lite, mobil střední třídy.

Slušná střední třída

Honor většinou první vypustí osekanou verzi nějaké modelové linie střední třídy, až pak se dočkáme plnohodnotných modelů. To je asi i případ Honor 600 Lite. Zřejmě se jedná o předvoj. U tohoto kousku se výrobce zaměřil na větší kapacitu baterie. Ta dosahuje na hodnotu 6520 mAh. Displej má vyšší rozlišení a maximální jas dosahuje hodnoty až 6500 nitů.

Fotografická výbava je zde spíše základní, byť tedy hlavní snímač má 108 MPx, ale schází mu optická stabilizace obrazu. Sekundární snímač je pro ultra širokoúhlé snímky, bohužel má jen 5MPx rozlišení. To nestačí pro kvalitní snímky. Novince nechybí zvýšená odolnost vůči prachu a vodě, ale na plné ponoření to není.

Honor 600 Lite se může pyšnit ještě stereo reproduktory, u kterých se zapracovalo na hlasitosti. Jinak se jedná o celkem základní model střední třídy. Cena začíná v přepočtu přibližně na 6 900 Kč. Zatím si ale musíme počkat na uvedení v Evropě. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

Specifikace Honor 600 Lite

  • displej: 6,6 palců, AMOLED, 1200×2600 pixelů, 3840Hz PWM Dimming, jas 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / 6500 nitů (APL)
  • procesor: MediaTek Dimensity 7100 Elite (4x A78 2,4 GHz + 4x A55 2,0 GHz), G610 MC2 GPU
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Android 16, MagicOS 10
  • Dual SIM: SIM1 + SIM2
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,75, až 10x digitální zoom)
      • 5 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
    • přední: 16 Mpx (f/2,45, 2D Face Recognition)
  • IP66
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 6,0 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC5.0), GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC, USB-C 2.0, OTG
  • rozměry a hmotnost: 157,43 x 75,35 x 7,34 mm, 180 gramů
  • baterie a nabíjení: 6520 mAh (jmenovitá 6320 mAh), 45W rychlé nabíjení (HONOR SuperCharge)

Zdroj: androidheadlines.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

