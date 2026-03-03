Honor MagicPad vychází ve 4. generaci

Honor MagicPad 4 | Zdroj: Gizmochina
Letošní ročník veletrhu MWC v Barceloně oficiálně startuje za pár hodin a firma Honor k této příležitosti s předstihem vydává nejnovější generaci svého tabletu MagicPad. V pořadí 4. generace zařízení přichází nejen s ještě užší konstrukci, vylepšeným displejem nebo výkonnějším hardwarem. Novinka na trhu nahradí předchůdce z července loňského roku.
Žiletka mezi tablety
Velkým lákadlem nepochybně bude tloušťka 4,8 mm, což z něj údajně dělá světově nejtenčí tablet. Do čela modelu se postavil 12,3palcový OLED displej s 3K rozlišením, adaptivní 165Hz obnovovací frekvencí nebo maximálním jasem 2 400 nitů. Hlavní výkon zajišťuje výkonný procesor Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Nejvyšší konfigurace nabízí 16GB operační paměť RAM a 512GB interní úložiště.
Výdrž si pod kontrolu vzala 10 100mAh článek baterie, který podporuje technologii rychlého 66W nabíjení. Záznamy pořídíte hlavním 13MPx objektivem fotoaparátu či přední 9MPx selfie kamerkou. Operační systém Android 16 pod rozhraním MagicOS 10 přináší speciální režim PC Mode. Ten přemění softwarové prostředí do stylu stolního počítače.
V oblasti konektivity má největší slovo funkce Bluetooth 6.0 a síťový standard Wi-Fi 7 s podporou 2 x 2 MIMO. Do obchodů sice zamíří dvě barevné varianty (bílá, šedá), ale doporučené ceny zjistíme až v následujících dnech.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
