Ideální výbava na kolo i do přírody: Kde právě teď sehnat odolné příslušenství se slevou až 50 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 26. 2. 2026#Příslušenství
Ideální výbava na kolo i do přírody: Kde právě teď sehnat odolné příslušenství se slevou až 50 %

S blížícím se jarem a startem cyklistické sezóny roste poptávka po spolehlivém vybavení pro venkovní aktivity. Ať už jde o dlouhé výlety na kole, horskou turistiku nebo víkendové kempování, moderní technologie vyžadují adekvátní ochranu a dostatek energie. Během probíhající slevové akce Alza dny se objevila řada zajímavých zlevněných produktů z kategorie mobilního příslušenství, u kterých cenovky klesly až o polovinu. Následující výběr mapuje ty nejzajímavější kousky pro bezproblémový pobyt mimo domov.

Držáky na mobil

Pro využití chytrého telefonu jako cyklonavigace nebo sportovního trackeru je nezbytností jeho bezpečné uchycení. Kvalitní držáky na řídítka jízdních kol a koloběžek musí odolávat silným otřesům i případným pádům. V aktuálním výběru za zvýhodněné ceny figurují robustní modely s pevným fixním mechanismem od značek jako AlzaPower či Mobile Origin, které zajistí, že telefon zůstane bezpečně na svém místě i v náročnějším terénu.

Odolné powerbanky

Nezávislost na elektrické síti je při delších pobytech v přírodě klíčová. Outdoorové powerbanky se vyznačují nejen vysokou kapacitou, ale především zesílenou konstrukcí odolnou proti prachu, vodě a nárazům. Některé zlevněné modely, například od značky Viking nebo ChoeTech, jsou navíc vybaveny solárními panely pro nouzové doplňování energie slunečním svitem, případně podporují rychlé nabíjení pro zkrácení doby strávené u zásuvky v kempu.

Nabíječky na mobily

Rychlá příprava před odjezdem na výlet nebo efektivní dobití během cesty autem vyžaduje výkonné adaptéry. Sortiment zlevněných nabíječek pokrývá kompaktní síťové modely s technologií Power Delivery i výkonné autoadaptéry, které zvládnou rychle doplnit ztracenou kapacitu baterie cestou k turistické stezce. Mezi zlevněnými produkty nechybí ověřené značky jako FIXED, Epico a AlzaPower.

Celý přehled zlevněného outdoorového a mobilního příslušenství je dostupný přímo na stránce věnované akcím.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

