Google Gmail dostává plnou integraci Gemini, nově je zde i AI Inbox

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy Google měl dva e-mailové klienty, tedy standardní Gmail a pak Inbox by Gmail. Bohužel druhá služba byla ukončena před nějakou dobou a některé funkce byly integrovány do Gmailu. Dnes zde máme aktualizaci, nebo spíše představení novinek, které posouvají Gmail do Gemini éry, jak uvádí Google.
Gmail a AI
Už nyní lze využívat Gemini v Gmailu. Hodí se pro vyhledávání konverzací, informací, sumarizaci a dokonce umí i vygenerovat odpověď, třeba i v jiném jazyce. Současná integrace je ale spíše ve smyslu postranního asistenta. Google toto spíše bral asi jen jako pokus a nově posouvá integraci hlouběji do celé služby Gmail.
Gemini je například plně integrované do vyhledávání, přičemž původní seznam nalezených konverzací nemizí, jen se navíc nad e-maily zobrazí AI přehled, podobný tomu, co znáte z Google Vyhledávání.
Google rozšiřuje pomoc se psaním pro všechny, a to nemusíte mít předplatné, ale funkce Korektura je dostupná jen pro předplatitele.
Největší novinkou je ale AI Inbox, tedy pokročilejší verze, kde se nabízí například předpřipravené e-maily, přehledy, souhrny a další informace ze všech konverzací. Google uvádí, že AI Inbox si jde představit jako personalizovaný briefing nebo asistenta, který se snaží napomoci s úkoly, konverzacemi a vším, co je důležité.
Jak byste asi čekali, všechny tyto novinky jsou dostupné pro angličtinu a zatím jen v USA. Google bude postupně rozšiřovat dostupnost a i podporu jazyků. Můžeme si tak počkat o několik měsíců, než se dostane na češtinu.
Levnější předplatné Google AI Plus je již v Česku [aktualizováno]
