Oppo znovu vydalo upravený model Reno 15c

Oppo Reno 15c | Zdroj: Fonearena
Necelý měsíc od oficiálního vydání zástupce Reno 15c má čínská firma Oppo k tomuto telefonu připravenou další alternativu pod stejným názvem. Na vybrané mobilní trhy se dostane model Reno 15c s lehce upraveným designem a také slabší výbavou uvnitř. Případné zájemce by mohla ještě potěšit o něco nižší konečná cenovka.
Žádný zázrak
V přední části dominuje 6,57palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým běží čipset Snapdragon 6 Gen 1 od Qualcommu. Vedle 256GB interního úložiště stojí dvě různé velikosti operační paměti RAM (8/12 GB). Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh podporuje technologii rychlého 80W nabíjení.
Zadní část patří trojici objektivů fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx), zatímco vpředu v proděravěném otvoru naleznete 50MPx selfie kamerku. Od prvního spuštění nabídne operační systém Android 16 v rámci vlastní platformy ColorOS 16. Pozornosti nesmí uniknout certifikace odolnosti IP69, podpora 5G sítí nebo skener otisků prstů přímo pod čelním panelem.
Na prodejní pulty dorazí dvě barevné možnosti (modrá, růžová) a nejnižší konfigurace (8+256 GB) bude po přepočtu stát cca 8 090 Kč. Vyšší verzi pak pořídíte zhruba od 8 778 Kč.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře