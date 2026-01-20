Výprodej sluchátek na Alze: Slevy až 67 %, v akci i Sennheiser, JBL a Razer KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 20. 1. 2026#Příslušenství

Jeden z největších tuzemských e-shopů, Alza.cz, spustil vlnu slev zaměřenou na audio sortiment. Akční nabídka pokrývá široké spektrum produktů od herních headsetů přes profesionální studiová sluchátka až po kompaktní True Wireless modely do uší. Zákazníci mohou momentálně pořídit produkty od renomovaných výrobců jako Sennheiser, JBL, Razer či LAMAX za výrazně nižší ceny.

Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených podle typu konstrukce.

Sluchátka přes hlavu

Tato kategorie je ideální pro uživatele preferující maximální pohodlí při delším poslechu, kvalitní pasivní či aktivní potlačení okolního hluku (ANC) nebo pro hráče hledající pohlcující zvuk. V nabídce se objevují modely vhodné pro cestování i domácí použití. Aktuální slevy dosahují téměř 40 % u vybraných modelů s technologií ANC.

Sluchátka do uší

Pro zájemce o kompaktní řešení na cesty, sport nebo každodenní dojíždění je připravena sekce sluchátek do uší. Dominují zde především tzv. True Wireless (TWS) modely, které nabízejí naprostou svobodu bez kabelů. V této kategorii lze nalézt nejvýraznější cenový pokles, přičemž některé modely značky LAMAX jsou zlevněny o více než polovinu původní ceny.

Kompletní nabídku zlevněné audio techniky naleznete přímo na stránkách e-shopu.

