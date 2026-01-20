Technologie s GUG.cz: AI Pub Quiz, automatizace procesů a chytré novinky

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.
INFO Z KOMUNITY
- Na konci roku jsme si předali tradiční GUGWards, tedy interní ceny za nejlepší aktivitu, ale taky jsme ocenili největší FAIL. Největší radost nám udělalo to, že jsme společně vzdělali skoro 14 000 z vás. Díky za to!
- Ostravská buňka vkročila do nového roku silně a má pro vás rovnou 3 akce, detaily níže.
- Úspěšně jsme zakončili skoro dva roky práce s českými sociálními podniky a neziskovkami. Díky programu Elements of AI For Business jsme vzdělali skoro 30 institucí. Díky za důvěru a velký dík Míši a Lídě za neúnavné nasazení.
- Nechcete přijít o žádnou další akci? Odebírejte náš Kalendář akcí na Lumě.
AKCE V LEDNU (a dál)
- AI Pub Quiz v Ostravě
- úterý 27. ledna | 17:30 – 21:00
- Přijďte si s přáteli (nebo i sám/sama – tým najdeš na místě) zahrát Pub Quiz plný zábavných otázek z AI, světa kolem nás i dalších témat.
- Čeká tě večer plný přemýšlení, smíchu a zajímavých lidí v pohodové atmosféře.
- Odkaz
- 18. 9. 2025, 17:00, Jihlava
- Josef Procházka, tajemník Městského úřadu Kopřivnice, ukáže, jak proměnil tuny směrnic a dokumentů úřadu v živou knowledge base, se kterou se učí jeho tým aktivně pracovat.
- Na konkrétních příkladech představí práci s nástroji jako Cursor a Claude – od praktického použití až po tipy, jak s nimi dosáhnout opravdových výsledků.
- Uslyšíte, jak vybudoval AI asistenty pro kolegy, ale taky upřímný příběh o tom, co se nepovedlo a proč nadšené tvoření AI nástrojů může skončit fiaskem.
- Odkaz
- Od chaosu k automatizaci: 3 týdny systematické práce na vašich procesech
- Pro ty, kteří už nechtějí jen přemýšlet o zlepšení, ale chtějí si procesy opravdu nastavit a udržet.
- Mapování procesů
- Redesign a optimalizace
- AI v procesech – realisticky
- Praktická automatizace
- Reálné výzvy mezi webináři
- Průběžná podpora v komunitě Slack
- Kdy: 12. 3., 20. 3., 27. 3. (14:00–16:00)
- Cena: 4 700 Kč vč. DPH
- Lektorky: Kateřina Švidrnochová · Miroslava Oleňáková · Eva Jokes
- Odkaz
TIPY A TRIKY
- Už jste si naklikali svoji automatizaci v rámci Google Workspace? Aplikace Workflows se přejmenovala na Google Workspace Studio a přináší ultra jednoduché automatizace vašich aktivit ve Workspace. Už jste zkoušeli?
- NotebookLM jede bomby a přidává funkci Tabulka dat. Datové výstupy z dlouhé porady snadno a přehledně? A hlavně čistě na základě vašich dat? Díky nové funkci hravě.
- Siri poháněná Gemini, peklo zamrzlo? Apple chytře využívá síly “Googlí” AI a dohodl se se společností Google na využívání Gemini pro Siri. Detaily v článku našich parťáků z Dotekománie.
- IKEA opět čeří vody chytrých domácností. Svými levnými Matter novinkami láká všechny a my netrpělivě čekáme na skladové zásoby.
- Na CESu všichni sází na roboty a AI, LEGO ohromilo chytrou kostičkou! Hravost navždy!
