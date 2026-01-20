Honor Watch GS 5: Nové chytré hodinky lákají na dlouhou výdrž a sportovní funkce

Zdroj: Honor
Museli jsme si počkat skoro dva roky, než se dostavil nástupce hodinek Honor Watch GS 4. Firma zařazuje do nabídky model Honor Watch GS 5, kde se chlubí dlouhou výdrží na jedno nabití.
Honor Watch GS 5
Honor ještě neuvedl chytré hodinky, které by měly operační systém od Googlu, a to nebude ani tento případ. Honor Watch GS 5 nabízí proprietární systém, což má svá omezení, co se týče dostupných aplikací a rozšíření. Na druhou stranu vydrží na jedno nabití podstatně déle. Honor Watch GS 5 se chlubí, že při běžném používání zvládnou 23 dnů provozu na jedno nabití. S aktivním AOD (stále zapnutý displej) se tato doba zkracuje na 9 dnů. Zapracovalo se na nabíjení, kde stačí 5 minut, aby hodinky fungovaly celý den.
Samozřejmě zde nechybí podpora pro sportovní aktivity (100+) a hodinky zvládají měření tepu i okysličení krve. O propojení s mobilem se stará Bluetooth 5.4 a je zde i podpora pro BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO a QZSS. Dokonce specifikace uvádějí i NFC, ale to v našich končinách nebude podporovat placení, leda by společnost nabídla svou platební službu jako konkurence.
Displej má úhlopříčku 1,32 palců a nabízí rozlišení 466 x 466 pixelů s jasem až 1500 nitů. Co asi nepotěší, je samotný systém uchycení řemínků. Honor nasazuje proprietární řešení, takže nebude možné jen tak zakoupit náhradní řemínek k běžným hodinkám. Honor Watch GS 5 jsou vybaveny mikrofonem i reproduktorem. Cena je nastavena na cca 2100 Kč (bez daně a dalších poplatků). Na evropský trh se novinka dostane se zpožděním, ale zatím nevíme kdy přesně a za jakou cenu.
Zdroj: gizmochina.com
