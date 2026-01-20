Honor Watch GS 5: Nové chytré hodinky lákají na dlouhou výdrž a sportovní funkce

Honor Watch GS 5: Nové chytré hodinky lákají na dlouhou výdrž a sportovní funkce2026-01-20T11:39:52+01:00
• 20. 1. 2026#Příslušenství

Zdroj: Honor

Museli jsme si počkat skoro dva roky, než se dostavil nástupce hodinek Honor Watch GS 4. Firma zařazuje do nabídky model Honor Watch GS 5, kde se chlubí dlouhou výdrží na jedno nabití.

Honor Watch GS 5

Honor ještě neuvedl chytré hodinky, které by měly operační systém od Googlu, a to nebude ani tento případ. Honor Watch GS 5 nabízí proprietární systém, což má svá omezení, co se týče dostupných aplikací a rozšíření. Na druhou stranu vydrží na jedno nabití podstatně déle. Honor Watch GS 5 se chlubí, že při běžném používání zvládnou 23 dnů provozu na jedno nabití. S aktivním AOD (stále zapnutý displej) se tato doba zkracuje na 9 dnů. Zapracovalo se na nabíjení, kde stačí 5 minut, aby hodinky fungovaly celý den.

800 800 80298BDBD8F613B5773DA4445A64FF271E2DFBA897C6892Amp 800x800x 800 800 B9ADEC174131C7A31E2A537830337CB0E264E56FBF2B7A33mp 800x800x

Zdroj: Honor

Samozřejmě zde nechybí podpora pro sportovní aktivity (100+) a hodinky zvládají měření tepu i okysličení krve. O propojení s mobilem se stará Bluetooth 5.4 a je zde i podpora pro BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO a QZSS. Dokonce specifikace uvádějí i NFC, ale to v našich končinách nebude podporovat placení, leda by společnost nabídla svou platební službu jako konkurence.

Displej má úhlopříčku 1,32 palců a nabízí rozlišení 466 x 466 pixelů s jasem až 1500 nitů. Co asi nepotěší, je samotný systém uchycení řemínků. Honor nasazuje proprietární řešení, takže nebude možné jen tak zakoupit náhradní řemínek k běžným hodinkám. Honor Watch GS 5 jsou vybaveny mikrofonem i reproduktorem. Cena je nastavena na cca 2100 Kč (bez daně a dalších poplatků). Na evropský trh se novinka dostane se zpožděním, ale zatím nevíme kdy přesně a za jakou cenu.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat