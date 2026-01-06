Snapseed pro Android se také dočká aktualizace, ale bude to trvat

Zdroj: Snapseed
Aplikace Snapseed byla nějakou dobu na vedlejší koleji, ale minulý rok v červnu jsme se dočkali aktualizace pro iOS, která přinesla nový design. Uplynulo mnoho měsíců a zatím zde nemáme novou verzi pro Android. Nyní ale dostáváme představu, kdy asi bude.
Snapseed i pro Android
Pokud byste si mysleli, že nová verze Snapseed je za dveřmi, tak vás zklameme. Člen vývojářského týmu informoval, že teprve v listopadu se začalo pracovat na nové verzi pro Android. Navíc uvedl, že do vydání stabilní verze s novým designem a případně i funkcemi zbývá několik měsíců. Zřejmě tedy rok po vydání aktualizace pro iOS možná bude k verze pro Android.
Google po letech aktualizoval Snapseed, zatím jen pro iOS
Zřejmě se nejedná o prioritu, nebo Google kuchtí něco velkého, možná s využitím AI, tedy Gemini. Mezitím ale vyšla aktualizace i verze pro iOS, která přináší funkci Snapseed Camera. V podstatě se jedná o retro funkci a filtry pro focení. Je k dispozici několik filtrů, které jsou inspirovány foťáky Kodak, Fuji, Agfa, Polaroid.
Jedná se o celkem zvláštní přístup Googlu k aplikaci. iOS verze dostává i novinky, ale Android verze si musí počkat na svou větší aktualizaci i několik dalších měsíců.
Zdroj: 9to5google.com
