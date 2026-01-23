Samsung pracuje na flip flop mobilu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ohebné mobily jsou v dnešní době ve třech různých provedením. Základní větší má mívá označení Fold a rozložením dostaneme menší tablet. Novinkou je Tri Fold, který pak nabízí plnohodnotný tablet, a poslední je označován jako Flip. Ten naopak nabízí možnost vytvoření normálně velkého smartphonu. Právě s touto kategorií si pohrává Samsung a možná bude chtít nabídnout upravenou konstrukci.
Galaxy FlipFlop?
Díky schématům z patentové přihlášky se můžeme podívat na možnou podobu budoucího zařízení. Ve své podstatě se má jednat o trochu atypický Flip mobil, tedy že se v základu jedná o véčkové zařízení, jen tedy druhá strana nedosahuje na samotný konec zařízení a část displeje je vidět.
Má to svůj důvod, jelikož u této konstrukce půjde ohnout mobil na druhou stranu. Ani v tomto případě displej nedolehne na samotný konec mobilu, ale na druhou stranu není kryta kamera. Dá se říci, že takto se bude hodit zařízení na selfie. Samsung by u této konstrukce nepotřeboval tedy druhý displej, což by ušetřilo prostor třeba pro baterii. Současně ale displej nebude pevně ukotven, musí mít vůli při překlápění.
Jedná se o zajímavou myšlenku a možná by se i uchytila, ale zatím nevíme, jestli Samsung něco takového skutečně vytvoří. Ostatně do dnešního dne čekáme na mobily s rolovatelným displejem. Zatím se objevují jen u TV a notebooků, jak jsme se mohli nedávno přesvědčit u Lenova.
