iPhone 18 Pro: Apple chystá změnu designu s přesunem selfie kamery a Dynamic Island

Apple iPhone 17; zdroj: Dotekománie
Apple připravuje výrazný vizuální posun pro letošní iPhone 18 Pro. Místo současného výřezu očekáváme, že v displeji se objeví selfie kamera v podobě tzv. punch-hole otvoru, zatímco Face ID bude integrováno přímo pod displej. Podle nových informací se kamera navíc přesune z horního středu do levého horního rohu.
Nový iPhone 18 Pro by mohl přinést změnu pro výřez Dynamic Island
Donedávna se očekávalo, že iPhone 18 Pro si zachová středovou polohu pro selfie kameru a s ní spojený modul Face ID, tak jak je to u aktuálních modelů. Podle nejnovějších informací však Apple zvažuje přesun kamery do levého horního rohu obrazovky – tedy tam, kde se aktuálně zobrazuje čas.
S touto změnou by logicky muselo dojít k přesunu také Dynamic Island. Ten elegantně maskuje výřez pro pod ním ukrytý hardware a zároveň slouží jako interaktivní centrum pro notifikace, přehrávání hudby, volání a další živé aktivity. Designér Jon Prosser na tuto možnost navázal a vytvořil video render, který ukazuje, jak by nový koncept mohl vypadat s Dynamic Island posunutým vlevo, v souladu s novou polohou kamery.
Apple Dynamic Island zřejmě nezruší
I když by Apple mohl díky neviditelnému Face ID a minimalistickému otvoru pro selfie kameru Dynamic Island zcela opustit, vše nasvědčuje tomu, že si funkce zachová své místo. Jen na nové pozici.
Jon Prosser i další analytici se shodují, že Dynamic Island se stal důležitým prvkem uživatelského rozhraní. Apple se ho zatím nechystá opustit. Posun doleva nemusí zásadně ovlivnit jeho funkčnost, pokud bude zachována vizuální rovnováha a interakce rozprostřená po celé šířce displeje.
Nový vizuální styl iPhonu 18 Pro
Přesun selfie kamery do levého rohu představuje největší vizuální změnu iPhonu za poslední roky. Neviditelné Face ID pod displejem navíc ukazuje, že společnost pokračuje v dlouhodobém cíli. Nabídnout celoplošný displej bez výřezů a kompromisů.
Zda bude tato změna vnímána jako krok vpřed, záleží na uživatelích. Pro některé může být nový design revoluční, pro jiné bude záležet spíše na tom, zda se tím nezmění ovládání nebo ergonomie telefonu. Dynamic Island se totiž stal funkčně i vizuálně přirozenou součástí systému. Jeho přesun bude vyžadovat přizpůsobení nejen na straně uživatelů, ale i vývojářů aplikací.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung pracuje na flip flop mobilu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře