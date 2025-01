Zdroj: Dotekomanie.cz

Revolut integruje volání do své aplikace, chce tak zvýšit bezpečnost

Bezpečnost by nikdo neměl podceňovat na internetu, a ani na svém mobilu. Někdy ale nejde jen o zákeřné aplikace nebo služby. Někdy stačí, aby se uživatel nechal nachytat na podvodnou SMS zprávu nebo telefonní hovor. I proto jsou zde pravidla všeobecné povahy, ale i tak ne každý odolá. Revolut si je toho vědom, a proto zavádí jednu užitečnou novinku.

Revolut a volání

Všeobecně platí, že banka nikdy netlačí na svého klienta skrze telefonní hovor, ani po něm nechce citlivá data. Pokud se to stane, je to s největší pravděpodobností podvod. Každý uživatel by měl zpozornit, když chce z něho někdo nějaké citlivé údaje přes běžný telefonní hovor.

Pravidla tu sice jsou, ale ne každý umí odolat nátlaku. Navíc je nutné počítat i s podvrhnutými telefonními čísly, byť se to snaží operátoři řešit. Revolut na to jde jinak. Vzhledem k tomu, že tato společnost nemá standardní internetové bankovnictví a ani pobočky, tak se snaží vše řešit přes svou aplikaci. I proto do ní nyní integrují funkci volání.

„Podvody s falešnou identitou mohou být pro mnoho spotřebitelů velkým nebezpečím. Víme, že nejúčinnějším způsobem, jak zastavit podvod, je přerušit proces co nejrychleji, ještě před převodem peněz. Proto našim zákazníkům poskytujeme inovativní řešení, která jim pomohou podvod rychle odhalit. Naprostá většina našich hovorů jednotlivcům bude probíhat prostřednictvím naší aplikace, takže pokud obdržíte neplánovaný hovor týkající se vašeho osobního účtu od někoho, kdo tvrdí, že je z Revolutu, zkontrolujte prostřednictvím aplikace, zda je to ta osoba, za kterou se vydává. Díky možnosti hovorů prostřednictvím aplikace si zákazníci mohou být na 100 % jisti, že mluví s někým z Revolutu, a ne s podvodníkem.“, Woody Malouf, Head of Financial Crime v Revolutu

Nemyslete si, že byste nyní mohli s aplikací volat. Funkce je zde pro komunikaci přímo s Revolut, tedy s podporou. Sama společnost uvádí, že většinu hovorů s klienty bude už řešit jen skrze aplikaci a funkci volání. Nebude využívat běžná telefonní čísla, pokud to bude možné.

Je tedy jasné, že pro volání musíte být připojení k internetu. Pakliže taková možnost nebude, využije se běžné telefonní číslo, ale firma se tomu chce co nejvíce vyhnout. Při volání přes aplikaci tak bude mít klient jistotu, že volá skutečně s někým z Revolut. Možná by podobnou funkci mohly zavést i další banky, když mají své aplikace. Zatím se ale setkáváme spíše s možností chatu, a to ne u všech.

