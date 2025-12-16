Oppo Reno 15c chce zaujmout baterií a odolností

Zdroj: Oppo
Série Reno se objevuje poměrně běžně na českém trhu, tedy v českých obchodech, a možná by se mohla objevit i novinka Oppo Reno 15c, která má poměrně zajímavé specifikace.
Odolnost a energie
Oppo Reno 15c je mobil střední třídy, který má některé specifikace poměrně zajímavé. Například baterie dosahuje na kapacitu 6500 mAh a je zde i podpora 80W nabíjení. Kromě toho mobil dostal certifikaci IP69, takže odolá i vodě o vyšším tlaku a teplotě. Ostatní specifikace asi jen tak nezazáří, i tak jsou na dobré úrovni.
Například AMOLED displej má vyšší rozlišení, přičemž 120Hz obnovovací frekvence je samozřejmostí. O výkon se zde stará novinka Snapdragon 7 Gen 4, takže nejde o nějaké ořezávátko. Fotografická výbava na zadní straně čítá tři foťáky v sestavě 50+50+8 Mpx, kde se nezapomnělo na optickou stabilizaci obrazu u hlavního a telefoťáku.
Oppo Reno 15c se řadí do střední třídy i z pohledu ceny, Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 8 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Česká cena by se mohla pohybovat kolem jedenácti tisíc korun.
Specifikace Oppo Reno 15c
- displej: 6,59 palců AMOLED, 2760 × 1256 pixelů, 120 Hz, 1200 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8 jader, až 2,8 GHz)
- RAM: 12 LPDDR5X
- úložiště: 256/512 UFS 3.1
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 116°)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2.8, 3,5× optický zoom, OIS)
- přední: 50 Mpx (f/2.0, AF)
- IP69
- čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, USB-C, NFC
- rozměry a hmotnost: 158 × 74,8 × 7,8/7,9 mm, 197 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 80 W
Zdroj: gsmarena.com
