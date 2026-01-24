iPhone s procesorem od Intelu? Možná již brzy

24. 1. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple má poměrně divokou historii kolem procesorů u svých zařízení. Dlouhou dobu spolupracoval s Intelem, který dodával čipy pro počítače a notebooky, ale již delší dobu si procesory navrhuje sám Apple, byť si je nechává primárně vyrábět u firmy TSMC. Možná se ale partnerství s Intelem navrátí.

Intel a Apple

Obě společnosti mají toho více společného. Apple odkoupil divizi modemů před několika lety, i tak se objevují nové spekulace kolem nové spolupráce obou firem. Výsledkem by měly být procesory vyráběné u Intelu, přičemž budou určeny pro základní iPhony a zřejmě nižší řady iPadů.

Nemusíte se ale obávat, že by Apple přešel na architekturu x86. Dokonce se Intel nemá ani podílet na vývoji nebo spíše na návrhu. V tomto případě má hrát roli jen výrobce. Apple zřejmě využije jeho výrobní proces 14A. U vyšších modelů stále bude hrát hlavní roli TSMC.

Gemini Generated Image exby8xexby8xexby 1074x1086x

Aktuální informace naznačují, že první procesory od Intelu zamíří do iPadů a také některých Maců již v roce 2027, zatímco o rok později se mají dostat do iPhonů. Intel se tak částečně vrátí do hry v segmentu mobilních telefonů, kde již řadu let nebyl. Poslední mobilem byl Asus ZenFone 2 ZE551ML, kde byl procesor Intel Atom Z3580. Tehdy se psal rok 2015, ale rok na to Intel opustil trh s mobily.

Velký návrat se tedy konat nebude, ale minimálně to pomůže Intelu. Současně Apple diverzifikuje zdroje, což je ze strategického hlediska dobře.

Zdroj: macrumors.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

