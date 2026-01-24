iPhone s procesorem od Intelu? Možná již brzy

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple má poměrně divokou historii kolem procesorů u svých zařízení. Dlouhou dobu spolupracoval s Intelem, který dodával čipy pro počítače a notebooky, ale již delší dobu si procesory navrhuje sám Apple, byť si je nechává primárně vyrábět u firmy TSMC. Možná se ale partnerství s Intelem navrátí.
Intel a Apple
Obě společnosti mají toho více společného. Apple odkoupil divizi modemů před několika lety, i tak se objevují nové spekulace kolem nové spolupráce obou firem. Výsledkem by měly být procesory vyráběné u Intelu, přičemž budou určeny pro základní iPhony a zřejmě nižší řady iPadů.
Nemusíte se ale obávat, že by Apple přešel na architekturu x86. Dokonce se Intel nemá ani podílet na vývoji nebo spíše na návrhu. V tomto případě má hrát roli jen výrobce. Apple zřejmě využije jeho výrobní proces 14A. U vyšších modelů stále bude hrát hlavní roli TSMC.
Aktuální informace naznačují, že první procesory od Intelu zamíří do iPadů a také některých Maců již v roce 2027, zatímco o rok později se mají dostat do iPhonů. Intel se tak částečně vrátí do hry v segmentu mobilních telefonů, kde již řadu let nebyl. Poslední mobilem byl Asus ZenFone 2 ZE551ML, kde byl procesor Intel Atom Z3580. Tehdy se psal rok 2015, ale rok na to Intel opustil trh s mobily.
Velký návrat se tedy konat nebude, ale minimálně to pomůže Intelu. Současně Apple diverzifikuje zdroje, což je ze strategického hlediska dobře.
Zdroj: macrumors.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
ChatGPT si nově pamatuje, co jste se ho ptali před rokem. A umí vám to přesně ukázat
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře