O2 představilo vlastní MagSafe powerbanku

O2 představilo vlastní MagSafe powerbanku2026-01-05T13:37:19+01:00
• 5. 1. 2026#Příslušenství

Zdroj: O2 a Dotekomanie.cz

S rozšířením technologie Qi2 s magnetickým uchycením jsme se dočkali i většího množství produktů, zejména tedy v kategorii nabíječek a powerbank. O2 již nabízí několik vlastní produktů a nyní zařazuje do nabídky právě O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0.

O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0

Jak už název novinky napovídá, tak disponuje kapacitou 5000 mAh a podporuje 15Wbezdrátovou technologii pro doplnění energie. Samozřejmě se nabíjí pomocí USB C, kde je přímo podpora pro 20W technologii založenou na UBS PD 3.0. Nejenže slouží k nabíjení powerbanky, ale také lze USB C využít jako zdroj energie. V tomto případě nabíjí jiné zařízení 18 W.

content 400x518x

Zdroj: O2

Celková hmotnost novinky je 120 gramů. Na těle jsou také LED indikátory pro zjištění kapacity a ukazatel nabíjení. Nechybí ani tlačítko pro zjištění stavu baterie. Možnou nevýhodou může být vyvýšené umístění magnetů, kde se může v rozích uchytávat prach.

Cena novinky je stanovena na 999 Kč, ale klienti operátora mohou skrze aplikaci získat slevu, díky čemuž cena klesne na 599 Kč. Tato akce trvá do 1. 2. 2026 nebo do vyprodání zásob.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat