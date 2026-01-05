O2 představilo vlastní MagSafe powerbanku

Zdroj: O2 a Dotekomanie.cz
S rozšířením technologie Qi2 s magnetickým uchycením jsme se dočkali i většího množství produktů, zejména tedy v kategorii nabíječek a powerbank. O2 již nabízí několik vlastní produktů a nyní zařazuje do nabídky právě O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0.
O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0
Jak už název novinky napovídá, tak disponuje kapacitou 5000 mAh a podporuje 15Wbezdrátovou technologii pro doplnění energie. Samozřejmě se nabíjí pomocí USB C, kde je přímo podpora pro 20W technologii založenou na UBS PD 3.0. Nejenže slouží k nabíjení powerbanky, ale také lze USB C využít jako zdroj energie. V tomto případě nabíjí jiné zařízení 18 W.
Celková hmotnost novinky je 120 gramů. Na těle jsou také LED indikátory pro zjištění kapacity a ukazatel nabíjení. Nechybí ani tlačítko pro zjištění stavu baterie. Možnou nevýhodou může být vyvýšené umístění magnetů, kde se může v rozích uchytávat prach.
Cena novinky je stanovena na 999 Kč, ale klienti operátora mohou skrze aplikaci získat slevu, díky čemuž cena klesne na 599 Kč. Tato akce trvá do 1. 2. 2026 nebo do vyprodání zásob.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Energie na cesty i do kanceláře: Mega výprodej příslušenství srazil ceny powerbank a nabíječek
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře