Google Fotky upravují možnost editace RAW snímků

Dnešní mobilní telefony již umí fotit do RAW formátu, který nabízí maximální množství informací, tomu ostatně odpovídá i samotná velikost výsledného snímku. Bohužel samotná editace je poněkud náročnější a vyžaduje specializovanější software. Google Fotky v tuto chvíli umí jen zobrazovat takové snímky, ale nezvládají editaci, respektive ne v RAW formátu. Nyní Google mění způsob nakládání s takovými snímky.
Konverze nebo stažení
Na mobilním telefonu v aplikaci Google Fotky není možné editovat RAW snímky a místo toho se vám nabídnou dvě možnosti. Využití aplikace třetí strany nebo nechat službu konvertovat do JPEG formátu. Nyní přichází společnost se stejnou možností i ve webovém rozhraní. Zobrazení RAW snímku je neměnné, ale pokud kliknete u RAW na editování, vyskočí na vás nabídka.
Zde máme dvě možnosti, jako v mobilní aplikaci. Buď necháte službu provést konverzi do vysoce kvalitního JPEG obrázku, nebo si daný snímek stáhnete v jeho nezměněné podobě a následně využijete pokročilejší software pro editaci. Google doporučuje například využít webové aplikace jako Lightroom nebo Photoshop, dokonce je na tomto krátkém seznamu i česká webová aplikace Photopea, za kterou stojí Ivan Kutskir. Samozřejmě se ale nabízí mnoho dalších aplikací pro počítače či mobily.
Danou volbu jde také uložit pro další použití. Není jasné, jestli někdy Google nabídne možnost editace přímo snímku v RAW formátu, ale rozhodně by se jednalo o zajímavou možnost.
