Google Fotky upravují možnost editace RAW snímků

Google Fotky upravují možnost editace RAW snímků2025-12-11T07:00:39+01:00
• 11. 12. 2025#Aplikace

Zdroj: Google

Dnešní mobilní telefony již umí fotit do RAW formátu, který nabízí maximální množství informací, tomu ostatně odpovídá i samotná velikost výsledného snímku. Bohužel samotná editace je poněkud náročnější a vyžaduje specializovanější software. Google Fotky v tuto chvíli umí jen zobrazovat takové snímky, ale nezvládají editaci, respektive ne v RAW formátu. Nyní Google mění způsob nakládání s takovými snímky.

Konverze nebo stažení

Na mobilním telefonu v aplikaci Google Fotky není možné editovat RAW snímky a místo toho se vám nabídnou dvě možnosti. Využití aplikace třetí strany nebo nechat službu konvertovat do JPEG formátu. Nyní přichází společnost se stejnou možností i ve webovém rozhraní. Zobrazení RAW snímku je neměnné, ale pokud kliknete u RAW na editování, vyskočí na vás nabídka.

Zde máme dvě možnosti, jako v mobilní aplikaci. Buď necháte službu provést konverzi do vysoce kvalitního JPEG obrázku, nebo si daný snímek stáhnete v jeho nezměněné podobě a následně využijete pokročilejší software pro editaci. Google doporučuje například využít webové aplikace jako Lightroom nebo Photoshop, dokonce je na tomto krátkém seznamu i česká webová aplikace Photopea, za kterou stojí Ivan Kutskir. Samozřejmě se ale nabízí mnoho dalších aplikací pro počítače či mobily.

Screenshot (5) 527x534x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Danou volbu jde také uložit pro další použití. Není jasné, jestli někdy Google nabídne možnost editace přímo snímku v RAW formátu, ale rozhodně by se jednalo o zajímavou možnost.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Dotekománie.cz

