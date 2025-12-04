Tipy na upgrade: Slevy až 30 % na mobily, notebooky a další techniku KOMERČNÍ ČLÁNEK

4. 12. 2025

Současné období přináší ideální příležitost pro modernizaci domácí i pracovní techniky. Pro spotřebitele, kteří vyčkávali na výhodnější cenovky, se nyní otevírá prostor pro nákup prémiových zařízení za podstatně přijatelnějších podmínek. Aktuální nabídka e-shopu zahrnuje široké spektrum produktů, přičemž slevy v některých kategoriích dosahují až jedné třetiny původní ceny.

Níže přinášíme přehled kategorií, kde se pokles cen projevil nejvýrazněji, a konkrétní tipy na produkty, které stojí za pozornost.

Mobilní telefony a tablety (Slevy až 30 %)

Nejvýraznější cenové korekce lze momentálně pozorovat v segmentu mobilních zařízení. Ať už se jedná o vlajkové lodě s nejlepším výkonem a fotoaparáty, nebo o tablety vhodné pro multimediální zábavu a práci na cestách, slevy zde dosahují až 30 %. Je to vhodný moment pro výměnu staršího modelu za novější generaci s podporou moderních standardů konektivity.

Televize a monitory (Slevy až 24 %)

Kvalitní zobrazovací technika je základem pro domácí kino i efektivní kancelářskou práci. V kategorii televizí a monitorů se slevy vyšplhaly až na 24 %. Akce se týká jak velkoformátových obrazovek s vysokým rozlišením 4K či OLED panely, tak i ergonomických monitorů, které ocení zejména uživatelé trávící hodiny u počítače.

Počítače a notebooky (Slevy až 23 %)

Pro studenty, profesionály i hráče her jsou připraveny zajímavé nabídky v sekci výpočetní techniky. Snížení cen až o 23 % se dotklo jak výkonných desktopových sestav, tak přenosných ultrabooků a herních notebooků. Upgrade hardwaru tak nyní vychází finančně nejdostupněji za poslední měsíce.

Zmíněné akce platí do vyprodání zásob nebo do ukončení marketingové kampaně. Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce.

