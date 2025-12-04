Současné období přináší ideální příležitost pro modernizaci domácí i pracovní techniky. Pro spotřebitele, kteří vyčkávali na výhodnější cenovky, se nyní otevírá prostor pro nákup prémiových zařízení za podstatně přijatelnějších podmínek. Aktuální nabídka e-shopu zahrnuje široké spektrum produktů, přičemž slevy v některých kategoriích dosahují až jedné třetiny původní ceny.
Níže přinášíme přehled kategorií, kde se pokles cen projevil nejvýrazněji, a konkrétní tipy na produkty, které stojí za pozornost.
Mobilní telefony a tablety (Slevy až 30 %)
Nejvýraznější cenové korekce lze momentálně pozorovat v segmentu mobilních zařízení. Ať už se jedná o vlajkové lodě s nejlepším výkonem a fotoaparáty, nebo o tablety vhodné pro multimediální zábavu a práci na cestách, slevy zde dosahují až 30 %. Je to vhodný moment pro výměnu staršího modelu za novější generaci s podporou moderních standardů konektivity.
- Samsung Galaxy Z Fold7 12GB/256GB Blue Shadow (-30 %)
- Samsung Galaxy S24+ 12GB/512GB fialová (-13 %)
- Apple iPad Air 11″ M3 512GB Cellular Modrá 2025 (-8 %)
- Apple iPhone Air 256GB světle zlatá (-7 %)
- Apple iPad Air 13″ M3 512GB Wifi Fialová 2025 (-7 %)
- Další slevy najdete zde
Televize a monitory (Slevy až 24 %)
Kvalitní zobrazovací technika je základem pro domácí kino i efektivní kancelářskou práci. V kategorii televizí a monitorů se slevy vyšplhaly až na 24 %. Akce se týká jak velkoformátových obrazovek s vysokým rozlišením 4K či OLED panely, tak i ergonomických monitorů, které ocení zejména uživatelé trávící hodiny u počítače.
- 65″ Philips 65PUS8510 (-24 %)
- 27″ Samsung S43GC (-18 %)
- 86″ LG 86UA74006 (-10 %)
- 27″ Samsung Odyssey OLED G6 (-8 %)
- 27″ Zowie by BenQ XL2746K (-8 %)
- Další slevy najdete zde
Počítače a notebooky (Slevy až 23 %)
Pro studenty, profesionály i hráče her jsou připraveny zajímavé nabídky v sekci výpočetní techniky. Snížení cen až o 23 % se dotklo jak výkonných desktopových sestav, tak přenosných ultrabooků a herních notebooků. Upgrade hardwaru tak nyní vychází finančně nejdostupněji za poslední měsíce.
- Notebook HP 250R G9 Dark Ash (7L707ET) (-23 %)
- Repasovaný notebook HP EliteBook 855 G7 (-12 %)
- Notebook HP ProBook 4 G1a 16 (-11 %)
- Notebook HP 250R G9 Dark Ash (9G1P8ET) (-11 %)
- MSI Cyborg 15 B13WFKG-478XCZ (-7 %)
- Další slevy najdete zde
Zmíněné akce platí do vyprodání zásob nebo do ukončení marketingové kampaně. Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce.
