Honor letos nakonec do jeho číselné řady přinesl také jeden velmi dostupný model s 5G a tím je Honor 500 Smart. Jedná se o mobil v cenové hladině kolem čtyř až pěti tisíc korun, takže peněženku tolik nezatíží. Jak se povedl a čím zaujme tento nový mobil? Na to se dnes podíváme v recenzi.
Konstrukce
Na první pohled poměrně obyčejně vypadající mobilní telefon zaujme zadní modulem fotoaparátu. Ten má takový typický vzhled alias „sporák“, který je poslední dobou velmi populární. Nejsou tu ale čtyři foťáky, jsou tu konkrétně dva, LED dioda a čtvrtý kroužek plní již jen estetický účel.
Kvalita zpracování je dobrá. V této cenové hladině nelze očekávat nic jiného než plastovou konstrukci a není tomu jinak ani u Honoru 400 Smart. Ničemu to úplně nevadí a naopak si myslím, že díky tomu telefon vydrží lépe pády na rohy.
Na výběr jsou dvě barevné varianty, a to námi testovaná stříbrná a černá. Stříbrná vypadá za mě velmi pěkně a elegantně, černá je pak nestárnoucí klasika.
Telefon to není malý, nabízí úhlopříčku 6,77“, přesto potěší příznivá hmotnost 206 gramů. Potěší základní odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP54. Na ponor do vody tato certifikace není ale Honor uvádí, že by měl odolat „stříkající vodě, rozlití, i nečekaným situacím“. Výrobce se navíc chlubí, že by měl Honor 400 Smart vydržet pád z dvou metrů.
Čtečka otisků prstů je integrovaná v odemykacím tlačítku na pravém boku, a funguje spolehlivě. Na druhém boku se Honor rozhodl integrovat AI tlačítko. Po jeho stisknutí se objeví menu s několika zástupci jako je třeba čištění, zapnutí režimu nerušit, svítilny nebo kalkulačky. Osobně jsem toto tlačítko využil jen párkrát, chce to trochu zvyku.
Skvělou zprávou je přítomnost stereo reproduktorů, u takto dostupných mobilů to nebývá vždy samozřejmost. Jejich zvukový výstup pak vůbec není špatný.
Displej
Rámečky kolem zobrazovacího panelu jsou na svoji kategorii rozumně tenké a máme tu také širší bradu, ale ničemu to nevadí. Přední fotoaparát je schovaný v průstřelu displeje uprostřed. To není úplně samozřejmé, podobně drahé mobily občas mají ještě i výřez.
Samotný displej nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, jedná se však jen o LCD panel. AMOLED bych zde určitě viděl raději. A bohužel nepotěší ani rozlišení, to je pouze HD+ neboli 720 x 1610 pixelů. Pro nenáročné uživatele to může stačit a aspoň díky nižšímu rozlišení vydrží déle baterie.
Hardware
Hnacím motorem je zde procesor Snapdragon 6s Gen 3, který vyniká především podporou 5G. To totiž není úplně samozřejmost v této cenové hladině.
Chtěl jsem provést tradiční benchmark Geekbench 6 a 3DMark, bohužel se mi tyto aplikace ale nepodařilo nainstalovat. Přišlo mi, jakoby to minimálně náš kus blokoval. Při běžném používání je prostředí a chod systému solidní. Jasně, není to bleskurychlé a občas si na načtení nějaké aplikace trochu počkáte, ale žádné záseky se zde nekonají. Nepotěší menší operační paměť, takže aplikace se budou častěji znovu načítat.
- displej: 6,77″, TFT LCD, rozlišení ~ 1610 × 720 px, 120 Hz
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (osmijádrový)
- RAM: 4 GB (ve verzi 128 GB úložiště)
- úložiště: 128 GB
- Dual SIM: ano (podpora 5G)
- OS: Android 15 + MagicOS 9.0
- fotoaparáty:
- zadní: 50 MPx + 2 MPx hloubkový senzor
- přední: 5 MPx
- baterie: 6 500 mAh + 35 W SuperCharge
- stereo reproduktory: ano
- odolnost: krytí IP54 (prach / stříkající voda), navíc zvýšená odolnost proti pádům (certifikace proti pádům podle SGS)
Pro platby tu máme NFC.
Výdrž baterie
Velmi pozitivní zprávou je kapacita baterie. Honoru se do tohoto modelu povedlo narvat celkem 6500 mAh, a to je v praxi znát. S telefonem jsem neměl problém přežít dva dny a i tři méně náročné by nejspíš nebyly problém. Výrobce se pak ještě chlubí, že baterie zvládne extrémní teploty od -20°C do 55°C. To se může někdy jistě hodit.
Nabíjení pak probíhá výkonem 35 W, což je také na svoji cenovou kategorii slušné.
Fotoaparát
Na zádech se ve fotomodulu nachází v podstatě jen jeden fotoaparát. Máme tu totiž hlavní 50 MPx fotoaparát se clonou f/1.8 doplněný o 2MPx hloubkový fotoaparát (f/2.4). Výsledné snímky jsou ucházející. Trochu mě zklamalo, že telefon snad ani nemá nebo minimálně většinu času nepoužívá HDR, a tak na fotkách často vidíme přesvícené části v kontrastnějších scénách třeba s přímým sluncem.
Software
Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0. Líbí se mi, že i tady najdeme funkce jako AI Guma, AI rozšíření obrázků nebo AI otevřené oči. Máme tu také funkci Magic Capsule neboli alternativu k dynamickému ostrovu, kterou jsem už více popisoval v recenzi Honor 400 Pro.
Zhodnocení
Honor 400 Smart není dokonalý smartphone, to ani nelze u telefonu s cenovkou pohybující se od čtyř do pěti tisíc korun očekávat. Má však několik předností, mezi které řadím především velkou baterii s dlouhou výdrží nebo odolnost IP54, přičemž by měl vydržet i nějaký ten pád. Potěší také spolehlivá čtečka otisků prstů nebo relativně slušný chod systému.
Překvapila mě také přítomnost stereo reproduktorů. Naopak mírně zklame displej, máme tu jen LCD panel s nižším rozlišením nebo jen 4GB paměť, která se aspoň virtuálně rozšiřuje na 8 GB. Nepotěšil mě také fotoaparát, který je tu jen jeden s průměrnými výsledky. Pro nenáročné uživatele to však může být příjemná volba s 5G připojením.
Klady
- dostupná cena;
- velká 6500mAh baterie;
- stereo reproduktory;
- odolnost IP54;
- spolehlivá čtečka otisků prstů.
Zápory
- pouze LCD HD+ displej;
- menší operační paměť;
- pouze jeden průměrný fotoaparát.
