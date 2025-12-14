Chytrá péče o tělo: Výrazné slevy na Alze před Vánocemi KOMERČNÍ ČLÁNEK

Chytrá péče o tělo: Výrazné slevy na Alze před Vánocemi2025-12-13T16:14:27+01:00
• 14. 12. 2025#Ostatní

Moderní technologie již dávno nejsou doménou pouze obývacích pokojů nebo pracoven. Trend „smart home“ a pokročilé elektroniky proniká i do koupelen, kde zařízení pro osobní hygienu nabízejí stále sofistikovanější funkce. Společnost Alza.cz aktuálně zařadila do nabídky akční ceny na prémiové produkty značek Braun a Oral-B. Akce zahrnuje špičkové elektrické kartáčky s magnetickou technologií, holicí strojky nejvyšších řad i sady pro komplexní péči o tělo.

Elektrické zubní kartáčky s technologií iO

Revoluci v čištění zubů představuje řada Oral-B iO, která kombinuje mikrovibrace s kulatou hlavicí pro profesionální pocit čistoty. Vrcholné modely disponují inteligentními senzory tlaku a interaktivními displeji, které uživatele provádějí procesem čištění v reálném čase. V nabídce jsou nyní jak sady pro páry, tak speciální edice pro děti, které motivují k lepším návykům pomocí oblíbených hrdinů. Zajímavou volbou jsou také kombinované balíčky obsahující jak špičkový holicí strojek, tak kartáček.

Péče o vlasy a vousy

Pro úpravu vousů a vlasů hrají klíčovou roli přesnost a šetrnost k pokožce. Zlevněné produkty Braun zahrnují řady Series 5 až po vlajkovou loď Series 9 PRO+, která je navržena pro holení i těch nejtvrdších vousů (třídenní, sedmidenní). Mnoho modelů je dodáváno s čistící stanicí SmartCare, která zajišťuje hygienickou údržbu přístroje stisknutím jediného tlačítka. K dispozici jsou také varianty Wet&Dry pro použití ve sprše.

Přístroje na péči o tělo a pleť

Kategorie péče o tělo se zaměřuje na dlouhodobé výsledky a multifunkčnost. Kromě klasických epilátorů Silk·épil se do popředí dostávají sady typu „vše v jednom“, které kombinují péči o tělo s ústní hygienou nebo stříháním vlasů. Tyto sety představují ekonomicky nejvýhodnější cestu k pořízení kompletní výbavy do koupelny. Významné slevy se dotýkají i pokročilých bodygroomerů pro citlivé oblasti.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
Satechi
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat