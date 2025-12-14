Moderní technologie již dávno nejsou doménou pouze obývacích pokojů nebo pracoven. Trend „smart home“ a pokročilé elektroniky proniká i do koupelen, kde zařízení pro osobní hygienu nabízejí stále sofistikovanější funkce. Společnost Alza.cz aktuálně zařadila do nabídky akční ceny na prémiové produkty značek Braun a Oral-B. Akce zahrnuje špičkové elektrické kartáčky s magnetickou technologií, holicí strojky nejvyšších řad i sady pro komplexní péči o tělo.
Elektrické zubní kartáčky s technologií iO
Revoluci v čištění zubů představuje řada Oral-B iO, která kombinuje mikrovibrace s kulatou hlavicí pro profesionální pocit čistoty. Vrcholné modely disponují inteligentními senzory tlaku a interaktivními displeji, které uživatele provádějí procesem čištění v reálném čase. V nabídce jsou nyní jak sady pro páry, tak speciální edice pro děti, které motivují k lepším návykům pomocí oblíbených hrdinů. Zajímavou volbou jsou také kombinované balíčky obsahující jak špičkový holicí strojek, tak kartáček.
- Oral-B iO 6 DUO bílý a růžový + s cashbackem až 2000 zpět (-36 %)
- Oral-B iO10 Lunar Gold + Nabíjecí cestovní pouzdro (-30 %)
- Oral-B iO Kids Marvel Spiderman (-40 %)
- Oral-B iO Kids Disney Stitch (-40 %)
- Braun Series 9 PRO+ 9675cc se stanicí SmartCare + Oral-B iO 9 černý (-40 %)
- Braun I Expert PL7257 + Oral-B iO 9 Onyx (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Péče o vlasy a vousy
Pro úpravu vousů a vlasů hrají klíčovou roli přesnost a šetrnost k pokožce. Zlevněné produkty Braun zahrnují řady Series 5 až po vlajkovou loď Series 9 PRO+, která je navržena pro holení i těch nejtvrdších vousů (třídenní, sedmidenní). Mnoho modelů je dodáváno s čistící stanicí SmartCare, která zajišťuje hygienickou údržbu přístroje stisknutím jediného tlačítka. K dispozici jsou také varianty Wet&Dry pro použití ve sprše.
- Braun Series 5 Wet&Dry 52-A1650S + 3 roky záruka po registraci (-46 %)
- Braun Series 9 PRO+, Wet&Dry, 9567cc, se stanicí SmartCare 6v1 (-40 %)
- Braun Series 9 PRO+ 9615s + Braun Series 7 HC7590 (-35 %)
- Braun Series 7 72-C1200s + Braun Series 7 HC7590 (-40 %)
- Braun Series 5 52-N7200cc + Oral-B iO 3 černý (-35 %)
- Braun Series 3 310BT Shave&Style (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Přístroje na péči o tělo a pleť
Kategorie péče o tělo se zaměřuje na dlouhodobé výsledky a multifunkčnost. Kromě klasických epilátorů Silk·épil se do popředí dostávají sady typu „vše v jednom“, které kombinují péči o tělo s ústní hygienou nebo stříháním vlasů. Tyto sety představují ekonomicky nejvýhodnější cestu k pořízení kompletní výbavy do koupelny. Významné slevy se dotýkají i pokročilých bodygroomerů pro citlivé oblasti.
- Braun Silk·épil 5-000, Wet&Dry (-40 %)
- Braun Series 9 PRO+, Wet&Dry, 9567cc, se stanicí SmartCare 6v1 (-40 %)
- Braun Series 5 52-N7200cc + Oral-B iO 3 černý (-35 %)
- Braun Series 7 72-C1200s + Braun Series 7 HC7590 (-40 %)
- Braun Series 5 Wet&Dry 52-B1650S + 3 roky záruka po registraci (-20 %)
- Braun Series 7 AIO7580 15v1 + 3 roky záruka po registraci + s cashbackem až 2000 zpět (-35 %)
- Braun Series 5 BG5550 (-40 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung zřejmě restartuje řadu procesorů pro mobily
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře