Aktuální prodejní akce Alza Dny představuje ideální příležitost pro modernizaci domácnosti či přípravu na nadcházející sezónu. E-shop Alza.cz spustil vlnu slev, která se tentokrát výrazně dotkla segmentu osvětlení. V nabídce se nachází jak pokročilé prvky pro chytrou domácnost (Smart Home), tak praktická venkovní svítidla a sezónní vánoční dekorace. Slevy u vybraných položek dosahují téměř tří čtvrtin původní ceny, což z nákupu činí ekonomicky zajímavou investici do energeticky úsporných LED technologií.
Venkovní osvětlení
Exteriérové osvětlení plní nejen estetickou, ale především bezpečnostní funkci. V rámci aktuální akce lze pořídit vysoce výkonné reflektory i designová nástěnná svítidla s vysokým stupněm krytí (IP44 a vyšší), která odolají nepřízni počasí. Významnou část nabídky tvoří solární svítidla, která nevyžadují přívod elektrické energie a představují tak efektivní řešení pro osvětlení příjezdových cest nebo zahradních prvků bez nutnosti složité instalace kabeláže.
- SteiNel 058623 – LED VenKovní nástěnné svítidlo SPOT ONe 1xGU10/7W/230V IP44 (-73 %)
- Lucide Stmívatelné bodové svítidlo Taylor 3 × GU10 / 5 W / 230 V / IP44 (-74 %)
- Globo – LED VenKovní stropní svítidlo 1xLED/24W/230V IP54 (-47 %)
- Viking SR10W Venkovní solární LED světlo (-13 %)
- RETLUX RGL 121 solární reflektor, LED CW (-20 %)
- RETLUX RGL 120 solární LED CW (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Dekorativní osvětlení
Kategorie dekorativního osvětlení se stále více prolíná s technologiemi chytré domácnosti. Uživatelé tak mohou pomocí mobilních aplikací nebo hlasových asistentů měnit barvu, intenzitu či scény osvětlení. V akci jsou zahrnuty prémiové značky jako Philips Hue nebo Nanoleaf, které umožňují synchronizaci světla s hudbou či obrazem televize. Nechybí však ani tradičnější prvky pro zútulnění interiéru i exteriéru, jako jsou LED rampouchy či osvětlení vánočního stromku s podporou standardu Matter.
- Nanoleaf Lines Squared Expansion Pack 3PK (-37 %)
- EMOS Základní sada pro spoj. řetězy Standard – rampouchy, 2,5 m, venkovní, teplá bílá, časovač (-43 %)
- EMOS GoSmart LED vánoční řetěz, 12 m, venkovní i vnitřní, RGB, programy, časovač, wifi (-30 %)
- Philips Hue Bridge Pro + Philips Hue White and Color Ambiance Play Double pack White (-30 %)
- Yeelight Cube Lite (-30 %)
- Govee RGBW osvětlení pro vánoční stromek Matter, 20 m (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Světelné řetězy
S blížícím se koncem roku roste poptávka po světelných řetězech. Aktuální trend směřuje od jednoduchých blikajících světélek k sofistikovaným systémům ovládaným přes Wi-Fi, které nabízejí plnou škálu RGB barev a programovatelné efekty. V nabídce Alza Dny se objevují jak klasické „nano“ řetězy pro jemné dekorace, tak robustní světelné závěsy o rozměrech 3×3 metry či odolné „párty žárovky“ vhodné pro celoroční venkovní použití. Výrazné slevy se týkají i produktů s integrovanými časovači pro automatizaci provozu.
- Tesla – dekorativní nano řetěz Hvězda 1,5cm, 50LED, 2700K, 5m + 3m kabel, 230V, časovač, IP44 (-20 %)
- EMOS LED vánoční řetěz – ježek, 8 m, venkovní i vnitřní, teplá bílá, časovač (-51 %)
- EMOS LED vánoční cherry řetěz – kuličky, 30 m, venkovní i vnitřní, multicolor, programy, časovač (-40 %)
- Yeelight Curtain Lights 1.5 m x 2 m (-27 %)
- DATRAM X-Site Vánoční osvětlení LED – světelný závěs, bílý, 300 × 300 cm (-26 %)
- EMOS GoSmart LED 15× párty žárovky, 15 m, venkovní i vnitřní, RGBIC, Wi-Fi (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku slev v rámci akce Alza Dny naleznete na stránkách prodejce.
