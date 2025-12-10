Alza Dny přináší výrazné slevy na chytré i venkovní osvětlení: Ušetřit lze až 74 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 10. 12. 2025#Ostatní

Aktuální prodejní akce Alza Dny představuje ideální příležitost pro modernizaci domácnosti či přípravu na nadcházející sezónu. E-shop Alza.cz spustil vlnu slev, která se tentokrát výrazně dotkla segmentu osvětlení. V nabídce se nachází jak pokročilé prvky pro chytrou domácnost (Smart Home), tak praktická venkovní svítidla a sezónní vánoční dekorace. Slevy u vybraných položek dosahují téměř tří čtvrtin původní ceny, což z nákupu činí ekonomicky zajímavou investici do energeticky úsporných LED technologií.

Venkovní osvětlení

Exteriérové osvětlení plní nejen estetickou, ale především bezpečnostní funkci. V rámci aktuální akce lze pořídit vysoce výkonné reflektory i designová nástěnná svítidla s vysokým stupněm krytí (IP44 a vyšší), která odolají nepřízni počasí. Významnou část nabídky tvoří solární svítidla, která nevyžadují přívod elektrické energie a představují tak efektivní řešení pro osvětlení příjezdových cest nebo zahradních prvků bez nutnosti složité instalace kabeláže.

Dekorativní osvětlení

Kategorie dekorativního osvětlení se stále více prolíná s technologiemi chytré domácnosti. Uživatelé tak mohou pomocí mobilních aplikací nebo hlasových asistentů měnit barvu, intenzitu či scény osvětlení. V akci jsou zahrnuty prémiové značky jako Philips Hue nebo Nanoleaf, které umožňují synchronizaci světla s hudbou či obrazem televize. Nechybí však ani tradičnější prvky pro zútulnění interiéru i exteriéru, jako jsou LED rampouchy či osvětlení vánočního stromku s podporou standardu Matter.

Světelné řetězy

S blížícím se koncem roku roste poptávka po světelných řetězech. Aktuální trend směřuje od jednoduchých blikajících světélek k sofistikovaným systémům ovládaným přes Wi-Fi, které nabízejí plnou škálu RGB barev a programovatelné efekty. V nabídce Alza Dny se objevují jak klasické „nano“ řetězy pro jemné dekorace, tak robustní světelné závěsy o rozměrech 3×3 metry či odolné „párty žárovky“ vhodné pro celoroční venkovní použití. Výrazné slevy se týkají i produktů s integrovanými časovači pro automatizaci provozu.

Kompletní nabídku slev v rámci akce Alza Dny naleznete na stránkách prodejce.

