Nový MacBook Air je v rekordní slevě, ale už ne na dlouho KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nový MacBook Air je v rekordní slevě, ale už ne na dlouho2025-12-06T14:30:42+01:00
• 6. 12. 2025#macOS

Poslední šance pořídit MacBook Air jen za 23 989 Kč. Rekordní sleva 6 tisíc na nejlevnější MacBook v nabídce Applu v sobotu končí. Stejně tak se nabízí i poslední příležitost si ten stejný MacBook Air rekordně levně pronajmout jen za 349 Kč, kdy vás vyjde na pouhých 12 564 Kč.

Za lepší cenu se MacBook Air s čipem M4 ještě neprodával – jeho cenovka spadla pod 24 tisíc, pokud navíc u Mobil Pohotovosti využijete výkupní bonus dva a pul tisíce, dostanete se jen na 21 489 Kč (běžně 29 990 Kč). Pro získání bonusu stačí u MP prodat svůj stávající Mac.

Nejnovější MacBook Air je přitom nejvýhodnější notebook, který si můžete momentálně pořídit. Je lehký, skvěle zpracovaný a díky čipu M4 také mimořádně výkonný, na baterii přitom vydrží až 18 hodin.

Nový MacBook Air je v rekordní slevě, ale už ne na dlouho

Ještě o několik tisíc výhodnější je si MacBook Air M4 pronajmout. U Mobil Pohotovosti cena pronájmu klesla jen na rekordních 349 Kč měsíčně. To znamená, že za tři roky pronájmu zaplatíte za MacBook zaplatíte jen 12 564 Kč, tedy prakticky jen polovinu současné ceny.

Pronájem má přitom hned několik výhod. Nejenom, že je cenově výhodnější, ale také je celé 3 roky MacBook chráněný zárukou a pokud se s ním něco stane, Mobil Pohotovost vám po dobu záruční opravy půjčí náhradní MacBook zdarma. Po třech letech navíc nemusíte MacBook složitě prodávat, ale jednoduše ho vrátíte (klidně i běžně opotřebený) a opět si můžete pronajmout nový model.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

💡ANKETA: Co letos nejvíc očekáváte pod stromečkem z oblasti techniky?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat