Jeden z největších tuzemských e-shopů opět spustil svou oblíbenou akci Alza Dny. Tato událost je specifická tím, že zákazníci mohou uplatnit speciální slevové kódy, které jsou dostupné přímo u konkrétních produktů. Aktuální nabídka cílí na široké spektrum elektroniky, přičemž nejzajímavější cenové poklesy lze pozorovat u nabíjecího příslušenství, kde se slevy šplhají až na 49 %. Výrazné zlevnění se však týká i tabletů a čteček elektronických knih.

Přinášíme přehled kategorií, které se v rámci aktuálních Alza Dnů vyplatí sledovat, spolu s tipy na konkrétní zařízení.

Tablety s Windows pro práci na cestách

Pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi notebookem a tabletem, jsou zařízení s operačním systémem Windows ideální volbou. Tato kategorie nabízí plnohodnotné pracovní prostředí v kompaktním těle. V rámci aktuální akce dosahují slevy v této sekci až 25 %, což u dražších modelů představuje úsporu v řádu tisíců korun.

Tablety s Androidem

Pokud je prioritou konzumace obsahu, sledování filmů nebo hraní her, kategorie Android tabletů nabízí široký výběr. Slevové kódy zde sráží ceny až o 27 %. Akce zahrnuje modely od základních rodinných tabletů až po prémiová zařízení s vysokým výkonem.

Čtečky e-knih nejen na dovolenou

Elektronické čtečky knih jsou stále populárnějším doplňkem pro vášnivé čtenáře. Díky technologii elektronického inkoustu šetří oči a baterie vydrží týdny. Aktuální nabídka přináší možnost pořídit tato zařízení se slevou až 16 %.

Nabíječky a adaptéry za polovinu

Nezbytnou součástí každé elektronické výbavy je kvalitní napájení. Právě v sekci nabíječek a adaptérů jsou v rámci Alza Dnů připraveny nejagresivnější slevy, které dosahují až 49 %. Je to ideální příležitost pro upgrade na rychlejší GaN adaptéry nebo pořízení záložních zdrojů.

Kompletní nabídku a všechny slevové kódy naleznete na stránkách prodejce. Akce platí do vyprodání zásob nebo do ukončení platnosti kódů.

[Přejít na nabídku Alza Dny]

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

