Jeden z největších tuzemských e-shopů opět spustil svou oblíbenou akci Alza Dny. Tato událost je specifická tím, že zákazníci mohou uplatnit speciální slevové kódy, které jsou dostupné přímo u konkrétních produktů. Aktuální nabídka cílí na široké spektrum elektroniky, přičemž nejzajímavější cenové poklesy lze pozorovat u nabíjecího příslušenství, kde se slevy šplhají až na 49 %. Výrazné zlevnění se však týká i tabletů a čteček elektronických knih.
Přinášíme přehled kategorií, které se v rámci aktuálních Alza Dnů vyplatí sledovat, spolu s tipy na konkrétní zařízení.
Tablety s Windows pro práci na cestách
Pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi notebookem a tabletem, jsou zařízení s operačním systémem Windows ideální volbou. Tato kategorie nabízí plnohodnotné pracovní prostředí v kompaktním těle. V rámci aktuální akce dosahují slevy v této sekci až 25 %, což u dražších modelů představuje úsporu v řádu tisíců korun.
- Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8 Storm Grey + aktivní stylus Lenovo (-15 %)
- Microsoft Surface Pro 10 32GB 512GB Platinum for business (-25 %)
- Lenovo IdeaPad Duet 3 11IAN8 Abyss Blue + aktivní stylus Lenovo (-12 %)
Tablety s Androidem
Pokud je prioritou konzumace obsahu, sledování filmů nebo hraní her, kategorie Android tabletů nabízí široký výběr. Slevové kódy zde sráží ceny až o 27 %. Akce zahrnuje modely od základních rodinných tabletů až po prémiová zařízení s vysokým výkonem.
- Doogee E3 Pro LTE 8GB/256GB Cloud Shadow Gray (-10 %)
- Lenovo Idea Tab Plus 12.1″ 8GB/256GB Matte Display – Luna Grey + aktivní stylus Lenovo (-22 %)
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G 12GB/512GB Gray + dotykové pero (-14 %)
- Lenovo Tab Plus 11.5″ 8GB/256GB Luna Grey + Lenovo Tab Plus Sleeve (-27 %)
- Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi 4GB/64GB grafitová (-23 %)
Čtečky e-knih nejen na dovolenou
Elektronické čtečky knih jsou stále populárnějším doplňkem pro vášnivé čtenáře. Díky technologii elektronického inkoustu šetří oči a baterie vydrží týdny. Aktuální nabídka přináší možnost pořídit tato zařízení se slevou až 16 %.
- PocketBook 700 Era Stardust Silver (-5 %)
- ONYX GO 6 bílá (-16 %)
- ONYX GO 10,3″, 64GB, bílá (-10 %)
Nabíječky a adaptéry za polovinu
Nezbytnou součástí každé elektronické výbavy je kvalitní napájení. Právě v sekci nabíječek a adaptérů jsou v rámci Alza Dnů připraveny nejagresivnější slevy, které dosahují až 49 %. Je to ideální příležitost pro upgrade na rychlejší GaN adaptéry nebo pořízení záložních zdrojů.
- AlzaPower WQT510 Wireless Qi2 Compatible with MagSafe Travel Charger 2in1 15W šedá (-40 %)
- Native Union Rise 3-in-1 Qi2 Sandstone (-36 %)
- AlzaPower Car Charger X510 USB-A Fast Charge 18W černá (-35 %)
- Spigen Essential 30W Wall Charger EE301EU White (-40 %)
- Mobile Origin 65W GaN III Slim Charger dual USB-C Single USB-A Black (-49 %)
Kompletní nabídku a všechny slevové kódy naleznete na stránkách prodejce. Akce platí do vyprodání zásob nebo do ukončení platnosti kódů.
