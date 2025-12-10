Facebook mění design, má být chytřejší a efektivnější

Zdroj: Meta
Meta poměrně často zavádí novinky v prostředí sociální sítě Facebook a také nejrůznější restrikce a pravidla. Zatímco by mnoha uživatelům pomohlo, kdyby se konečně společnost soustředila na obsah a jeho moderování, zejména v případě falešných reklam, tak se na toto spíše ani nesoustřeďuje. Nyní přichází navíc s novým designem.
Zjednodušení?
Meta první představila nové zobrazení příspěvků s více fotkami. Zde se vše zjednoduší do standardizované mřížky. Je přidáno gesto dvojího poklepání, pomocí kterého dáte jednoduše To se mi líbí. Jedno kliknutí pak otevře v plnoobrazovém režimu. Do bočního menu se přesunout některé karty a kategorie, jako skupiny, události a další. Jednoduše dojde k přesunutí z profilu do samostatné části.
I samotné vyhledávání nově nabídne více obsahu roztříděného do kategorií. Zde se hodně podobá celá sekce tomu, co je známé na Instagramu. Na prvním místě se objevují videa a nebude chybět integraci AI návrhů. Současně aplikace nabídne i možnost zpětné vazby, co se týče zobrazeného obsahu ve Feedu. I samotný editor příspěvků a Stories má nové rozhraní s menším množstvím rušivých prvků.
Vývojáři se dotkli i komentářů. Zejména se tedy jedná o nástroje pro moderování, aby si autor mohl lépe řídit konverzaci. Co je ale podstatnější, je zde možnost označovat nerelevantní komentáře pomocí palců dolů. Poslední novinka se týká hledání profilů se společnými zájmy, ale to záleží na tom, co uživatel na profilu nechá veřejně. Jde více o propojování a objevování obsahu.
Tyto novinky teprve postupně zamíří do světa, ale i tak nemusí být všechny dostupné hned. Meta v tomto není moc konzistentní a ne vždy se dočkáme všeho, co je oznámeno. Někteří asi ocení tyto novinky, ale jak již bylo napsáno výše, mnohem praktičtější by bylo vyřešení podvodného obsahu, nebo nasazení komunitních poznámek na celé síti.
