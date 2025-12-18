Velký výprodej notebooků: Ušetřete až 30 % na modelech MacBook, Lenovo i ASUS KOMERČNÍ ČLÁNEK

Trh s přenosnými počítači prochází neustálou evolucí, přičemž důraz je kladen na mobilitu, výkon a kvalitu displeje. Aktuální slevová akce v rámci Alza Dnů přináší příležitost pro upgrade stávajícího vybavení za výrazně výhodnějších podmínek. V nabídce se objevují jak prémiové ultrabooky s dotykovými obrazovkami, tak flexibilní zařízení typu 2v1 a nejnovější modely od společnosti Apple. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších slev v jednotlivých kategoriích.

Dotykové notebooky s pevnou konstrukcí

Kategorie klasických notebooků obohacená o dotykovou vrstvu displeje nabízí ideální kompromis mezi tradiční ergonomií a moderním ovládáním. Tato zařízení jsou vhodná pro uživatele, kteří vyžadují pevnou konstrukci pro časté psaní, ale zároveň ocení možnost interakce s obsahem přímo na obrazovce, což urychluje práci v grafických programech či při procházení webu. Výběr zahrnuje modely s operačními systémy Windows i Chrome OS.

Notebooky 2v1

Zařízení 2v1 představují vrchol univerzality v oblasti mobilní výpočetní techniky. Díky odnímatelné klávesnici nebo otočnému kloubu o 360 stupňů lze tato zařízení během okamžiku proměnit z výkonného pracovního nástroje na tablet pro konzumaci multimédií. V aktuální nabídce lze nalézt modely vhodné pro kreativce využívající stylus, ale i robustní stroje pro firemní nasazení.

MacBook

Ekosystém společnosti Apple je známý svou optimalizací a dlouhou životností zařízení. Aktuální snížení cen se dotýká i nejnovějších modelových řad osazených výkonnými čipy Apple Silicon. Pro uživatele hledající maximální výkon a efektivitu s dlouhou výdrží na baterii jsou připraveny slevy na modely Air i Pro, včetně nejnovějších konfigurací pro rok 2025.

Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce Alza.cz.

