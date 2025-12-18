Trh s přenosnými počítači prochází neustálou evolucí, přičemž důraz je kladen na mobilitu, výkon a kvalitu displeje. Aktuální slevová akce v rámci Alza Dnů přináší příležitost pro upgrade stávajícího vybavení za výrazně výhodnějších podmínek. V nabídce se objevují jak prémiové ultrabooky s dotykovými obrazovkami, tak flexibilní zařízení typu 2v1 a nejnovější modely od společnosti Apple. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších slev v jednotlivých kategoriích.
Dotykové notebooky s pevnou konstrukcí
Kategorie klasických notebooků obohacená o dotykovou vrstvu displeje nabízí ideální kompromis mezi tradiční ergonomií a moderním ovládáním. Tato zařízení jsou vhodná pro uživatele, kteří vyžadují pevnou konstrukci pro časté psaní, ale zároveň ocení možnost interakce s obsahem přímo na obrazovce, což urychluje práci v grafických programech či při procházení webu. Výběr zahrnuje modely s operačními systémy Windows i Chrome OS.
- Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 Tidal Teal (-22 %)
- ASUS Zenbook 14 UX3405CA-OLED237W Foggy Silver celokovový (-14 %)
- Acer Chromebook 315 Sparkly Silver (CB315-6HT-310F) (-20 %)
- Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 AURA Edition celokovový (-20 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 Abyss Blue (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky 2v1
Zařízení 2v1 představují vrchol univerzality v oblasti mobilní výpočetní techniky. Díky odnímatelné klávesnici nebo otočnému kloubu o 360 stupňů lze tato zařízení během okamžiku proměnit z výkonného pracovního nástroje na tablet pro konzumaci multimédií. V aktuální nabídce lze nalézt modely vhodné pro kreativce využívající stylus, ale i robustní stroje pro firemní nasazení.
- ASUS Chromebook Detachable CM3 CM3001DM2A-EDU128 Fog Silver (-22 %)
- HP OmniBook X Flip AI 16-ar0433nc Meteor Silver (-27 %)
- Acer Chromebook Spin 312 Sparkly Silver (CP312-1HN-35JQ) (-15 %)
- Microsoft Surface Pro 10 32GB 512GB Platinum for business (-25 %)
- Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8 Storm Grey + aktivní stylus Lenovo (-15 %)
- Další slevy najdete zde
MacBook
Ekosystém společnosti Apple je známý svou optimalizací a dlouhou životností zařízení. Aktuální snížení cen se dotýká i nejnovějších modelových řad osazených výkonnými čipy Apple Silicon. Pro uživatele hledající maximální výkon a efektivitu s dlouhou výdrží na baterii jsou připraveny slevy na modely Air i Pro, včetně nejnovějších konfigurací pro rok 2025.
- MacBook Air 15″ M4 International 2025 Temně inkoustový (-30 %)
- MacBook Pro 14″ M4 PRO US 2024 Stříbrný (-10 %)
- MacBook Air 13″ M4 International 2025 Blankytně modrý – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-10 %)
- MacBook Air 13″ M4 International 2025 Hvězdně bílý – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce Alza.cz.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Instagram spouští „Your Algorithm“: Nová funkce vám dá kontrolu nad doporučeným obsahem
NotebookLM je nově dostupné v Gemini [aktualizováno]
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře