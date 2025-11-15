X začíná nasazovat nový systém soukromých zpráv

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sociální síť X postupně zavádí nejrůznější novinky, přičemž delší dobu lákala na nový chat, tedy soukromé konverzace. Je více méně pravdou, že dosavadní podoba byla spíš jen z nouze cnost, jelikož se nenabízí pokročilejší funkce a možnosti, stejně jako end-to-end šifrování. V tomto roce již došlo k zavedení vyššího zabezpečení, ale došlo k pozastavení. Nyní X informuje, že nová verze míří k uživatelům.
Soukromé zprávy na X
Nečekejte nějaké dramatické designové změny, ale pár rozdílů zde bude. Pokud chcete vědět přesně, jestli máte novou nebo starší verzi, tak se stačí podívat, jestli se vám nabízí přidání do konverzace obrázek a GIF. V takovém případě máte ještě starší variantu, jelikož nová verze nabízí i posílání běžných souborů.
Nová verze má ale bohatší funkce. Kromě zmíněného end-to-end šifrování se nabízí možnost editování a mazání zpráv, přičemž je zde i funkce pro mizející zprávy. Dokonce jsme se dočkali funkce pro blokování pořizování snímků obrazovek, přičemž při pokusu dostanete oznámení. V dohledné době má přibýt i možnost posílání hlasových vzkazů.
I samotné skupinové konverzace jsou šifrované, respektive je zde taková možnost. Jak podotýká redakce Engadget, tak sice poslaná zpráva je šifrovaná, metadata nikoliv (např. příjemce, čas vytvoření atd.). X tak bude mít záznam, že bylo něco posláno, ale neví co. Nová verze chatu první míří na web a do iOS aplikace. Až pak dojde řada na Android.
