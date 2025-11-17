WhatsApp zavádí uživatelská jména, rezervovat si můžete jména používaná v profilech na Facebooku či Instagramu

Zdroj: Dotekamanie.cz
Po měsících spekulací a náznaků je to konečně oficiální. WhatsApp brzy zavede podporu uživatelských jmen, a uživatelé si je budou moci zarezervovat předem. Meta zároveň umožní propojení s vaším účtem na Facebooku nebo Instagramu, takže si budete moci zajistit stejnou přezdívku napříč platformami.
Uživatelská jména na WhatsApp již brzy
Tato novinka přichází jako odpověď na dlouhodobou poptávku po větším soukromí a možnosti komunikovat bez nutnosti sdílet své telefonní číslo. Díky zavedení uživatelských jmen budou moci uživatelé vyhledávat a kontaktovat ostatní přes jméno, podobně jako na Telegramu či Instagramu.
Rezervace uživatelského jména před spuštěním
WhatsApp již pracuje na funkci „rezervace přezdívky“, která uživatelům umožní přednostně získat své ideální uživatelské jméno ještě předtím, než bude funkce veřejně spuštěna. Jak ukázaly informace z verze 2.25.34.3 beta, WhatsApp plánuje propojit rezervaci s vaším účtem na Facebooku nebo Instagramu, pokud již na těchto sítích přezdívku používáte.
Pro ověření vlastnictví přezdívky využije Meta centrum účtů, který propojuje jednotlivé účty v rámci platformy. Jakmile uživatelské jméno zarezervujete, nebude je moci nikdo jiný zabrat – ani když se mu funkce zpřístupní dříve než vám.
Tato možnost bude zásadní především pro tvůrce, firmy i běžné uživatele, kteří chtějí mít jednotnou online identitu na všech platformách – WhatsApp, Instagram a Facebook. Pokud například už používáte přezdívku @janekdesign na Instagramu, brzy si ji budete moci zarezervovat i pro WhatsApp, aniž by vám ji někdo „vyfoukl“.
Pravidla pro tvorbu uživatelského jména na WhatsApp
WhatsApp zároveň nastavil jasná pravidla pro tvorbu přezdívek, aby předešel zneužití nebo podvodům:
- Přezdívky nesmí začínat „www.“
- Musí obsahovat alespoň jedno písmeno
- Povolené znaky: malá písmena (a–z), číslice (0–9), tečky a podtržítka
- Nesmí končit doménami jako .com nebo .net
- Přezdívky nesmí začínat ani končit tečkou
- Délka musí být mezi 3 a 30 znaky
Meta potvrdila, že funkce bude spuštěna příští rok, přičemž možnost rezervace bude dostupná jako první. Následně se uživatelská jména otevřou širšímu okruhu uživatelů, kteří si je budou moci volně vybírat – pokud již nebudou obsazena.
