Black Friday na Alze přináší až 30% slevy na vybrané notebooky
2025-11-17T17:00:33+01:00
• 17. 11. 2025#Ostatní

Alza spustila svou každoroční akci Black Friday, v rámci které nabízí významné slevy na široké portfolio produktů, se zaměřením na notebooky. Slevy v klíčových kategoriích dosahují až 30 %. Pro uživatele, kteří hledají nové přenosné počítače, je aktuální nabídka obzvláště zajímavá. Notebooky jsou rozděleny do několika klíčových kategorií s garantovanými slevami, které dosahují až 30 %.

Gemini Generated Image cdwif8cdwif8cdwi 1024x512x

Notebooky pro studenty: Výkon pro akademické potřeby se slevou až 30 %

Kategorie notebooků pro studenty představuje nejvyšší potenciál úspory, kde lze dosáhnout slevy až 30 %. Tyto modely jsou optimalizovány pro kombinaci studijní práce, online komunikace a základní zábavy. Většinou disponují solidním procesorem, dostatečnou operační pamětí pro multitasking a rychlým SSD diskem, což zajišťuje plynulý chod i při práci s několika aplikacemi najednou.

Mobilita bez kompromisů: Slevy až 21 % na notebooky na cesty

Pro uživatele, kteří vyžadují neustálou mobilitu a nízkou hmotnost, je připravena kategorie notebooků na cesty se slevami až 21 %. Tyto stroje se obvykle vyznačují kompaktními rozměry (často úhlopříčka 13″ až 14″), dlouhou výdrží baterie a odolným, ale lehkým šasi. Jsou ideální volbou pro pracovní cesty, kavárny nebo pro ty, kteří tráví hodně času v terénu.

První počítač pro nejmenší: Notebooky pro děti se slevou až 26 %

Rodiče hledající spolehlivý a bezpečný první počítač pro své děti mohou využít slev až 26 % v kategorii notebooků pro děti. Tyto modely jsou často konfigurovány s ohledem na jednoduchost použití, základní výukové programy a méně náročné hry. Důraz je kladen na odolnost a cenovou dostupnost.

Cenově atraktivní upgrade

Black Friday na Alze tak představuje optimální čas pro nákup nového zařízení, ať už se jedná o výkonný stroj pro akademické účely, ultra-přenosný model pro cestování nebo spolehlivý počítač pro domácí výuku. Díky rozdělení do specifických kategorií je výběr cílenější a umožňuje uživatelům snadno identifikovat nejvýhodnější nabídky pro jejich konkrétní potřeby.

Navštivte oficiální stránku Black Friday na Alze a vyberte si zlevněný notebook: Přejít na Alza Black Friday

