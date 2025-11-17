Black Friday na Alze přináší až 30% slevy na vybrané notebooky

Alza spustila svou každoroční akci Black Friday, v rámci které nabízí významné slevy na široké portfolio produktů, se zaměřením na notebooky. Slevy v klíčových kategoriích dosahují až 30 %. Pro uživatele, kteří hledají nové přenosné počítače, je aktuální nabídka obzvláště zajímavá. Notebooky jsou rozděleny do několika klíčových kategorií s garantovanými slevami, které dosahují až 30 %.
Notebooky pro studenty: Výkon pro akademické potřeby se slevou až 30 %
Kategorie notebooků pro studenty představuje nejvyšší potenciál úspory, kde lze dosáhnout slevy až 30 %. Tyto modely jsou optimalizovány pro kombinaci studijní práce, online komunikace a základní zábavy. Většinou disponují solidním procesorem, dostatečnou operační pamětí pro multitasking a rychlým SSD diskem, což zajišťuje plynulý chod i při práci s několika aplikacemi najednou.
- MSI Thin 15 B12UCX-1471XCZ (-6 %)
- MacBook Air 13″ M2 CZ 2022 Hvězdně bílý – s možností vyzkoušení až na 60 dní zdarma (-6 %)
- ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S70760X Misty Grey (-24 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S61490 Gentle Grey (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Mobilita bez kompromisů: Slevy až 21 % na notebooky na cesty
Pro uživatele, kteří vyžadují neustálou mobilitu a nízkou hmotnost, je připravena kategorie notebooků na cesty se slevami až 21 %. Tyto stroje se obvykle vyznačují kompaktními rozměry (často úhlopříčka 13″ až 14″), dlouhou výdrží baterie a odolným, ale lehkým šasi. Jsou ideální volbou pro pracovní cesty, kavárny nebo pro ty, kteří tráví hodně času v terénu.
- MacBook Pro 14″ M4 PRO CZ 2024 Vesmírně černý – s možností vyzkoušení až na 60 dní zdarma (-5 %)
- MacBook Air 13″ M2 CZ 2022 Hvězdně bílý – s možností vyzkoušení až na 60 dní zdarma (-6 %)
- MacBook Air 13″ M4 International 2025 Temně inkoustový – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-19 %)
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|Snapdragon® X Elite|16GB|1TB SSD|11th Edition|Graphite (-21 %)
- Další slevy najdete zde
První počítač pro nejmenší: Notebooky pro děti se slevou až 26 %
Rodiče hledající spolehlivý a bezpečný první počítač pro své děti mohou využít slev až 26 % v kategorii notebooků pro děti. Tyto modely jsou často konfigurovány s ohledem na jednoduchost použití, základní výukové programy a méně náročné hry. Důraz je kladen na odolnost a cenovou dostupnost.
- ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2755W Cool Silver (Adobe Creative Cloud na měsíc zdarma) (-5 %)
- Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome 12IAN8 Cloud Grey (-15 %)
- Umax VisionBook 15Wj Plus (-8 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CTA-S70036 Gentle Grey (-25 %)
- Lenovo Chromebook Duet 11M889 Luna Grey (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Cenově atraktivní upgrade
Black Friday na Alze tak představuje optimální čas pro nákup nového zařízení, ať už se jedná o výkonný stroj pro akademické účely, ultra-přenosný model pro cestování nebo spolehlivý počítač pro domácí výuku. Díky rozdělení do specifických kategorií je výběr cílenější a umožňuje uživatelům snadno identifikovat nejvýhodnější nabídky pro jejich konkrétní potřeby.
Navštivte oficiální stránku Black Friday na Alze a vyberte si zlevněný notebook: Přejít na Alza Black Friday
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Facebook odstraní tlačítka „To se mi líbí“ a „Komentář“ z webových stránek už v únoru příštího rok
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře