Unisoc T9300 5G je nový procesor pro levnější mobily
2025-11-18T13:37:32+01:00
18. 11. 2025

Zdroj: Unisoc

Na současném trhu s mobily se systémem Android máme dva dominantní hráče v případě procesorů – Mediatek a Qualcomm. Jsou zde ale i další firmy, jako je například Unisoc. Ta spíše hraje druhé housle a soustřeďuje se na cenově dostupné mobily. Nyní do své nabídky firma zařadila nový procesor Unisoc T9300 5G.

Zázraky od Unisoc T9300 5G nečekejte

I přes lehkou podobnost například s číslováním Mediateku se v tomto případě spíše bavíme o základním procesoru s přímou podporou sítí páté generace. Základní sestava obsahuje clustery 2+6, přičemž výkonnostní jádra jsou dvě a jsou typu Cortex A78 s frekvencí 2,4 GHz. Dalších šest je Cortex A55 s 2,2 GHz. Vše je postaveno na 6nm technologii.

20251113181254T930020副本@32x 1200x960x

Zdroj: Unisoc

O grafiku se stará Mali G57 s podporou Full HD+ displejů s maximální frekvencí 144Hz, případně je zde podpora pro 1,5K rozlišení s 90 Hz. V případě operačních paměti se dostalo na podporu jen LPDDR4X a úložiště maximálně UFS 2.2. Unisoc T9300 5G zvládne i 200MPx senzor procesoru.

U konektivity se pak nabízí WiFi 6, Bluetooth 5.4 a GPS+Glonass+Beidou+Galileo, L1+L5. Samozřejmě se nezapomnělo na podporu AI operací, vylepšeného audia a možností u hraní her. Výrobce uvádí, že Unisoc T9300 5G dosahuje v benchmarku AnTuTu hodnoty 550 000 bodů.

Zdroj: gizmochina.com

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

