Godeal24 Black Friday je tady: Office 2021 Pro doživotně za 705 Kč a Windows 11 Pro jen za 290 Kč!

Největší slevová akce roku 2025 v oblasti legálního a celosvětově platného softwaru je v plném proudu! Black Friday Mega Výprodej od Godeal24 přináší neuvěřitelné ceny na nejžádanější software. Plánujete stavbu nové sestavy? Používáte starší verzi Office? Koupili jste si notebook bez operačního systému? Nebo jen chcete upgradovat starší PC? Godeal24 vám pomůže s nejnižšími cenami na software, který skutečně potřebujete – se slevami až 90 %.
Microsoft Office 2021 Pro doživotní licence jen za 705 Kč
Tento Black Friday přináší mimořádnou nabídku pro profesionály i studenty – Office 2021 Professional Plus s doživotní licencí za bezkonkurenčních 705 Kč (běžná cena 6 021 Kč). Tento balíček zahrnuje oblíbené aplikace jako: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access.
Jedná se o plně legální licenci pro Windows s jednorázovou platbou bez dalších poplatků, díky které se navždy rozloučíte s drahým předplatným Microsoft 365.
Office 2021 Home & Business pro Mac – nyní jen za 1 433 Kč
Majitelé Macu se také dočkali – verze Office 2021 Home & Business pro macOS je rovněž ve slevě za skvělých 1 433 Kč, což je ideální volba pro domácí i firemní použití.
Windows 11 Pro za neuvěřitelných 290 Kč
Pokud potřebujete nový operační systém nebo chcete upgradovat na Windows 11 Pro, máte jedinečnou šanci získat plně legální licenci za pouhých 290 Kč. Tato nabídka je ideální pro nové sestavy, levné notebooky bez OS nebo obnovu staršího zařízení.
Black Friday – nabídky pro kanceláře, získejte více za méně!
- Office 2021 Pro Plus klíč – 1 PC – 707,67 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1432,98 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1367,00 Kč (pouze 683,50 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1905,48 Kč (pouze 635,16 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3027,89 Kč (pouze 605,68 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 598,18 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 949,60 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3383,42 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3601,18 Kč
Dlouhé čekání na nejnovější operační systém? Black Friday výprodej je ta správná příležitost!
- Win 11 Professional Key – 296,80 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 586,82 Kč (pouze 293,41 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 828,51 Kč (pouze 276,25 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1280,47 Kč (pouze 256,19 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 291,96 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 579,57 Kč (pouze 289,79 Kč /klíč)
- Win 10 Professional Key – 199,39 Kč
- Win 10 Home Key – 196,98 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 309,36 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,07 Kč
Silná kombinace přináší ještě lepší nabídku. (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 973,77 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 883,14 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 966,52 Kč
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 875,88 Kč
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 555,16 Kč
- Project Professional 2021 – 1 PC – 621,14 Kč
Balíčky hromadných licencí za ceny Black Friday. Vybavte svůj tým hned teď!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30211,25 Kč (pouze 604,23 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58005,60 Kč (pouze 580,06 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9667,60 Kč (pouze 193,35 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18126,75 Kč (pouze 181,27 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9401,74 Kč (pouze 183,44 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 16894,13 Kč (pouze 168,94 Kč /klíč)
Užitečné nástroje pro každodenní práci
- Ashampoo PDF Pro 4 – 724,83 Kč
- Ashampoo Backup Pro 26 – 241,45 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 427,55 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 791,29 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –531,48 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 18. 11. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
