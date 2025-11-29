Realme v tichosti prodává nová sluchátka Buds Clip

Realme Buds Clip | Zdroj: Realme

Pokud patříte mezi vyznavače bezdrátových sluchátek s klipovou konstrukci, tak firma Realme vydala svého zástupce s názvem Buds Clip. Čínský producent sice nezveřejnil žádnou oficiální zprávu, ale díky již spuštěnému prodeji máme k dispozici vše potřebné. Z pohledu výbavy nejde o nijak nadstandardní model, což částečně vyvrací konečná prodejní cena.

Neurazí nenadchne

Do každého sluchátka si cestu našel 11mm měnič, který doplňuje dvojice magnetů pro ještě lepší zvuk. Samotná konstrukce splňuje požadavky certifikace IP55. Tentokrát pouze technologie ENC ve spojení s umělou inteligencí eliminuje okolní hluk nebo zvyšuje kvalitu telefonních hovorů.

realme buds clip 1 2624x2962x realme buds clip 6 2624x3176x

Realme Buds Clip | Zdroj: Realme

Komunikaci obstarává funkce Bluetooth 5.4, která například přináší rychlé spárování, připojení k více zařízením najednou, režim nízké latence (45 ms). Sluchátka s 45mAh baterií zvládnou okolo 7 hodin provozu. Nabíjecí pouzdro obsahující 530mAh článek prodlužuje výdrž na celkových 36 hodin.

Ve zbytku základní výbavy také najdete technologii 3D Spatial Audio pro prostorový zvuk či vestavěný překladač podporující přes 30 světových jazyků. Do prvních obchodů míří dvě barevné provedení (černé, zlaté) s cenovkou v přepočtu 2 270 Kč. Oficiální dostupnost na českém trhu by měla být potvrzena už během následujících týdnů.

realme buds clip 4 2624x1750x realme buds clip 2 2624x2440x realme buds clip 3 2624x2058x

Realme Buds Clip | Zdroj: Realme

Zdroje: realme.com, gizmochina.com

