Tipy z Alza Black Friday: Slevy až 61 % na flashdisky, SSD a powerbanky
2025-11-22T15:54:31+01:00
• 23. 11. 2025#Příslušenství

Největší nákupní událost roku je opět tady. Společnost Alza spustila svůj tradiční Black Friday, který s sebou přináší výrazné cenové poklesy. Letošní nabídka je mimořádně zajímavá v kategorii technologických doplňků, kde slevy na úložiště a nabíjení dosahují až 61 %. Pro ty, kteří hledají rozšíření kapacity svých zařízení nebo spolehlivý zdroj energie, přinášíme konkrétní tipy na kategorie, které se letos vyplatí sledovat.

Kompaktní úložiště s největším poklesem ceny

Jednou z nejvýraznějších kategorií letošního výprodeje jsou přenosná paměťová média. Flashdisky a přenosné USB disky zaznamenaly slevy až 61 %, což z nich činí ideální položku pro rychlý upgrade přenosu dat. Ať už jde o zálohování dokumentů nebo přenos multimédií, současné ceny dovolují pořízení vyšších kapacit za zlomek původní ceny.

Energie na cesty za polovinu

Moderní smartphony a notebooky vyžadují dostatek energie, což řeší kvalitní powerbanky. V rámci Black Friday klesly ceny USB-C powerbank až o 50 %. Důraz je kladen především na modely s podporou rychlonabíjení a vysokou kapacitou, které dokáží udržet zařízení v chodu i během náročných pracovních dnů mimo kancelář.

Spolehlivé zálohování dat

Pro uživatele vyžadující maximální kapacitu a rychlost jsou připraveny slevy na USB-C externí disky, které dosahují až 28 %. Tato kategorie cílí především na profesionály a tvůrce obsahu, kteří potřebují mít svá data neustále po ruce, bezpečně uložená a rychle dostupná díky modernímu rozhraní USB-C.

Aktuální slevová vlna pokrývá tisíce produktů, přičemž nabídka se může dynamicky měnit v závislosti na vyprodání skladových zásob. Kompletní přehled všech zlevněných položek je k dispozici přímo na webu prodejce.

Zobrazit kompletní nabídku Alza Black Friday

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

