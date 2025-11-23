Tipy z Alza Black Friday: Slevy až 61 % na flashdisky, SSD a powerbanky

Největší nákupní událost roku je opět tady. Společnost Alza spustila svůj tradiční Black Friday, který s sebou přináší výrazné cenové poklesy. Letošní nabídka je mimořádně zajímavá v kategorii technologických doplňků, kde slevy na úložiště a nabíjení dosahují až 61 %. Pro ty, kteří hledají rozšíření kapacity svých zařízení nebo spolehlivý zdroj energie, přinášíme konkrétní tipy na kategorie, které se letos vyplatí sledovat.
Kompaktní úložiště s největším poklesem ceny
Jednou z nejvýraznějších kategorií letošního výprodeje jsou přenosná paměťová média. Flashdisky a přenosné USB disky zaznamenaly slevy až 61 %, což z nich činí ideální položku pro rychlý upgrade přenosu dat. Ať už jde o zálohování dokumentů nebo přenos multimédií, současné ceny dovolují pořízení vyšších kapacit za zlomek původní ceny.
- Silicon Power Jewel J80 Silver 128GB (-10 %)
- Trezor Safe 3 – Cosmic Black (-40 %)
- SanDisk Ultra Flair 512GB (-13 %)
- Ledger Nano X Amethyst Purple Crypto Hardware Wallet (-50 %)
- Trezor Model One – Black (-61 %)
Energie na cesty za polovinu
Moderní smartphony a notebooky vyžadují dostatek energie, což řeší kvalitní powerbanky. V rámci Black Friday klesly ceny USB-C powerbank až o 50 %. Důraz je kladen především na modely s podporou rychlonabíjení a vysokou kapacitou, které dokáží udržet zařízení v chodu i během náročných pracovních dnů mimo kancelář.
- Swissten Power Bank 20000 mAh PD 20W s integrovanými kabely USB-C a Lightning (-25 %)
- AlzaPower Garnet 10000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-35 %)
- Epico UltraPack EM31 3000 Slim Mag+ hliníková powerbanka – vesmírně šedá (-38 %)
- Xiaomi 22.5W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) GL Dark Gray (-39 %)
- Vention 5-in-1 10000mAh Travel Power Bank 22.5W Black LED Display Type (-50 %)
Spolehlivé zálohování dat
Pro uživatele vyžadující maximální kapacitu a rychlost jsou připraveny slevy na USB-C externí disky, které dosahují až 28 %. Tato kategorie cílí především na profesionály a tvůrce obsahu, kteří potřebují mít svá data neustále po ruce, bezpečně uložená a rychle dostupná díky modernímu rozhraní USB-C.
- LaCie Rugged USB-C 5TB (12 %)
- Kingston XS1000 SSD 1TB (-11 %)
- Samsung Portable SSD T7 4TB šedý (-19 %)
- Kingston XS2000 Portable SSD 2TB (-21 %)
- Vention M.2 NVMe SSD Enclosure (USB 3.1 Gen 2-C) (-28 %)
Aktuální slevová vlna pokrývá tisíce produktů, přičemž nabídka se může dynamicky měnit v závislosti na vyprodání skladových zásob. Kompletní přehled všech zlevněných položek je k dispozici přímo na webu prodejce.
