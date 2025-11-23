Gmail notifikace dostanou vylepšení

Zdroj: Dotekomanie.cz
Služba Gmail od Googlu v poslední době dostala několik AI vylepšení, ale dočkali jsme se i úpravy samotných notifikací, kde je nově možnost označení, že byl e-mail přečtený. Nyní zde máme další úpravu notifikací, která může být pro některé pozitivní.
S náhledem
Samotné notifikace u aplikace Gmail jsou poměrně jednoduché, kde se většinou dozvíte, kdo vám píše a přibližně co. Kromě tlačítek pro rychlé možnosti se zde nic nenabízelo, ale právě se podařila zachytit úprava.
Vývojáři v Googlu se rozhodli, že notifikace půjde expandovat, pakliže e-mail bude obsahovat například obrázek. Ten se nově v miniaturní podobě zobrazí přímo v notifikaci, jak můžete vidět na ukázce níže. I z kompaktního zobrazení je jasné, že je součástí nějaký soubor.
Podle zjištění se nezobrazují jen náhledy obrázků. Pakliže je součástí zprávy soubor, například PDF, tak se minimálně zobrazí název souboru. Zatím ale nevíme, co vše je podporované a co se zobrazí jen jako informace, a co jako náhled souboru.
Toto vylepšení není dostupné pro všechny, Google ho zatím jen testuje na omezeném počtu uživatelů. Je ale možné, že dojde velmi brzy k rozšíření, jelikož funkcionalita vypadá dokončeně a stabilně.
