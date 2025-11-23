Gmail notifikace dostanou vylepšení

2025-11-22T15:54:21+01:00
• 23. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Služba Gmail od Googlu v poslední době dostala několik AI vylepšení, ale dočkali jsme se i úpravy samotných notifikací, kde je nově možnost označení, že byl e-mail přečtený. Nyní zde máme další úpravu notifikací, která může být pro některé pozitivní.

S náhledem

Samotné notifikace u aplikace Gmail jsou poměrně jednoduché, kde se většinou dozvíte, kdo vám píše a přibližně co. Kromě tlačítek pro rychlé možnosti se zde nic nenabízelo, ale právě se podařila zachytit úprava.

Vývojáři v Googlu se rozhodli, že notifikace půjde expandovat, pakliže e-mail bude obsahovat například obrázek. Ten se nově v miniaturní podobě zobrazí přímo v notifikaci, jak můžete vidět na ukázce níže. I z kompaktního zobrazení je jasné, že je součástí nějaký soubor.

Gmail notification photos 1 1280x2856x Gmail notification photos 2 1280x2856x

Zdroj: 9to5google

Podle zjištění se nezobrazují jen náhledy obrázků. Pakliže je součástí zprávy soubor, například PDF, tak se minimálně zobrazí název souboru. Zatím ale nevíme, co vše je podporované a co se zobrazí jen jako informace, a co jako náhled souboru.

Gmail notification attachments 1280x965x

Zdroj: 9to5google

Toto vylepšení není dostupné pro všechny, Google ho zatím jen testuje na omezeném počtu uživatelů. Je ale možné, že dojde velmi brzy k rozšíření, jelikož funkcionalita vypadá dokončeně a stabilně.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

