• 29. 11. 2025#Ostatní

Listopadové nákupní šílenství je v plném proudu a největší český e-shop spustil svou hlavní slevovou akci roku. V rámci aktuálního Black Friday na Alza.cz klesly ceny vybraných produktů o desítky procent, přičemž nejvýraznější cenové pády lze zaznamenat v segmentu chytrých hraček, kde slevy dosahují až 49 %. Pozadu nezůstává ani herní hardware; zájemci o konzole mohou ušetřit až 30 % a u přenosných herních počítačů se cenové zvýhodnění šplhá k 23 %.

Akce představuje ideální příležitost pro upgrade domácího herního doupěte nebo včasný nákup vánočních dárků z oblasti moderních technologií. Níže přinášíme přehled kategorií, které se v letošní vlně slev vyplatí sledovat.

Herní notebooky pro náročné hráče

Pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi mobilitou a vysokým výkonem, je připravena sekce herních notebooků. Slevy v této kategorii dosahují až 23 %, což u strojů s dedikovanými grafickými kartami řady NVIDIA GeForce RTX a rychlými procesory může znamenat úsporu v řádu tisíců korun. Nabídka cílí jak na příležitostné hráče, tak na náročné uživatele vyžadující vysokou obnovovací frekvenci displeje a efektivní chlazení.

Z aktuální nabídky herních notebooků stojí za pozornost:

Konzole a příslušenství pro maximální zážitek

Herní svět se neomezuje jen na PC. Výrazné snížení cen se dotklo také segmentu konzolového hraní. Ať už jde o samotná zařízení, nebo nezbytné periferie, jako jsou gamepady, sluchátka či dokovací stanice, slevy zde dosahují až 30 %. Je to vhodný moment pro pořízení doplňků, které zlepší ergonomii hraní nebo umožní multiplayerovou zábavu v jedné domácnosti.

V kategorii konzolí a příslušenství lze nalézt například:

Interaktivní a robotické hračky: Budoucnost hraní

Největší procentuální slevy v rámci vybraných kategorií, a to až 49 %, nabízí sekce interaktivních a robotických hraček. Tyto produkty kombinují zábavu s edukací a rozvojem logického myšlení. Od programovatelných robotů až po chytré stavebnice a interaktivní zvířátka – tento segment je letos cenově velmi atraktivní a často vyhledávaný jako hlavní vánoční dárek pro děti se zájmem o technologie.

Mezi zlevněnými interaktivními hračkami vynikají:

Slevová akce Black Friday probíhá na e-shopu Alza.cz a vztahuje se na vymezené skladové zásoby. Vzhledem k dynamice akce se dostupnost jednotlivých modelů může rychle měnit.

Kompletní nabídku naleznete na stránkách Alza.cz/black-friday.

