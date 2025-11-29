Listopadové nákupní šílenství je v plném proudu a největší český e-shop spustil svou hlavní slevovou akci roku. V rámci aktuálního Black Friday na Alza.cz klesly ceny vybraných produktů o desítky procent, přičemž nejvýraznější cenové pády lze zaznamenat v segmentu chytrých hraček, kde slevy dosahují až 49 %. Pozadu nezůstává ani herní hardware; zájemci o konzole mohou ušetřit až 30 % a u přenosných herních počítačů se cenové zvýhodnění šplhá k 23 %.
Akce představuje ideální příležitost pro upgrade domácího herního doupěte nebo včasný nákup vánočních dárků z oblasti moderních technologií. Níže přinášíme přehled kategorií, které se v letošní vlně slev vyplatí sledovat.
Herní notebooky pro náročné hráče
Pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi mobilitou a vysokým výkonem, je připravena sekce herních notebooků. Slevy v této kategorii dosahují až 23 %, což u strojů s dedikovanými grafickými kartami řady NVIDIA GeForce RTX a rychlými procesory může znamenat úsporu v řádu tisíců korun. Nabídka cílí jak na příležitostné hráče, tak na náročné uživatele vyžadující vysokou obnovovací frekvenci displeje a efektivní chlazení.
Z aktuální nabídky herních notebooků stojí za pozornost:
- ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV031 Eclipse Gray kovový (-19 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-50LC) (-20 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV015 Jaeger Gray kovový (-21 %)
- VICTUS by HP 15-fa2901nc Mica Silver (-23 %)
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-RV004W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-23 %)
- Další slevy najdete zde
Konzole a příslušenství pro maximální zážitek
Herní svět se neomezuje jen na PC. Výrazné snížení cen se dotklo také segmentu konzolového hraní. Ať už jde o samotná zařízení, nebo nezbytné periferie, jako jsou gamepady, sluchátka či dokovací stanice, slevy zde dosahují až 30 %. Je to vhodný moment pro pořízení doplňků, které zlepší ergonomii hraní nebo umožní multiplayerovou zábavu v jedné domácnosti.
V kategorii konzolí a příslušenství lze nalézt například:
- PlayStation 5 (Slim) Digital Edition – 825GB + 2TB SSD (-23 %)
- MOZA Racing FSR2 Formula Wheel (-27 %)
- MOZA Racing CRP2 Two Pedals (throttle+braker) (-27 %)
- Thrustmaster T300 RS GT Edition (-27 %)
- PlayStation 5 (Slim) Digital Edition – 825GB (-28 %)
- NEXT LEVEL RACING F-GT Cockpit (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Interaktivní a robotické hračky: Budoucnost hraní
Největší procentuální slevy v rámci vybraných kategorií, a to až 49 %, nabízí sekce interaktivních a robotických hraček. Tyto produkty kombinují zábavu s edukací a rozvojem logického myšlení. Od programovatelných robotů až po chytré stavebnice a interaktivní zvířátka – tento segment je letos cenově velmi atraktivní a často vyhledávaný jako hlavní vánoční dárek pro děti se zájmem o technologie.
Mezi zlevněnými interaktivními hračkami vynikají:
- Lexibook Spy Mission vysílačky (-30 %)
- Pixel Petz Corgi (-37 %)
- Plyšový medvídek na kočárek se zvuky (-37 %)
- Kouzelné čtení Kniha Evropa na talíři (-41 %)
- Soccer (-40 %)
- Furby korálový – CZ verze (-49 %)
- Další slevy najdete zde
Slevová akce Black Friday probíhá na e-shopu Alza.cz a vztahuje se na vymezené skladové zásoby. Vzhledem k dynamice akce se dostupnost jednotlivých modelů může rychle měnit.
Kompletní nabídku naleznete na stránkách Alza.cz/black-friday.
